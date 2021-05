A kukába dobott 5 kiskutyát, megbüntette a rendőrség

A Galachoz közeli Smârdan községben fedezte fel egy fiú, hogy pici, nem sokkal korábban született kiskutyák sírnak az egyik szemetes konténerben. Értesítette az egyik ismerősét, aki állatmentéssel foglalkozik. A ProTV szerint a nő cuclival etette az állatkákat, azonban kettő közülük pár nap után meghalt.



Mint elmondta, nem tudta pontosan megállapítani, amikor vették el a kiskutyákat az anyjuktól, viszont éhesek voltak, folyton sírtak és eléggé ki is voltak száradva, amikor hozzá kerültek. Az állatbarátok a rendőrséget is értesítették, és a köztéri kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani, ki dobta ki a pici kutyákat: egy 61 éves, galaci férfi.A nemrég alakult állatvédelmi rendőrség 3 ezer lejre büntette az illetőt. Sőt, a férfi további büntetésre is számíthat, mivel a hatóság azt is ellenőrzi, hogy ivartalaníttatta-e a szukáját. A műtét ugyanis kötelező, amennyiben nem törzskönyvezett állatról van szó.Az állatvédő szervezetek helyénvalónak tartották az eljárást. Véleményük szerint ez hozzájárulhat ahhoz, hogy visszaszoruljon az elhagyott kölykök száma, ugyanis nagyon gyakorinak számít, hogy a nemkívánt kiskutyákat, kismacskákat az emberek a kukákba vagy a mezőre kidobják, ahol nincs esélyük a túlélésre.