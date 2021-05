Börtönbüntetésre ítélték a rendőrakadémia két vezetőjét a megfenyegetett újságírónő ügyében

Zsarolás miatt egyenként 3 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bukaresti ítélőtábla hétfőn az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia volt rektorát, Adrian Iacobot és rektorhelyettesét, Petrică Mihail Marcoci-t. A vád szerint a rektor és helyettese rábírták az akadémia egyik rendőrét, hogy fenyegető üzeneteket küldjön Emilia Şercan újságírónőnek.



A bíróság 4 éves felügyeleti időszakot rendelt el, amely alatt mindkettőjüknek részt kell venniük egy vagy több társadalmi reintegrációs programban. Ezen kívül 120 napon át fizetetlen közmunkát kell végezniük.A perben civil félként részt vevő Emilia Şercannak 80.000 lej erkölcsi kártérítést ítélt meg a bíróság.A bírósági döntés nem jogerős, megfellebbezhető.

Emilia Şercan újságírónő 2019. április 17-én, a Facebookon számolt be arról, hogy halálos fenyegetést kapott.

"Hétfőn este 21:05-kor kaptam egy üzenetet, amelyben halálosan megfenyegettek. Az üzenet háttere, hogy három hete folyamatosan a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó rendőrakadémia tagjainak plagizált doktori dolgozatairól közlök információkat, és újabb anyagok vannak előkészülőben" - írta akkor a közösségi oldalra Emilia Şercan.Felidézte, hogy négy éve közöl cikkeket magas rangú állami tisztviselők plágiumügyeiről. "Eddig csak szidalmaztak, megfélemlítettek, követtek, megpróbáltak lejáratni, de ezúttal más szintre került a dolog" - tette hozzá az újságírónő.A fenyegető üzenet egy részét is nyilvánosságra hozta: "Azért küldjük ezt az üzenetet, hogy megelőzzük a további történéseket, minden tőled függ. Hagyj fel minden folyamatban levő tevékenységeddel..., ha nem akarod, hogy kezdődjön a kálváriád" - írta többek közt a fenyegető.Az ügyben a bukaresti negyedik kerületi bírósági ügyészség kezdte el a nyomozást, majd áthárította az illetékességet az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnek (DNA). A DNA arra a következtetésre jutott a nyomozás során, hogy Adrian Iacob és Mihail Petrică Marcoci, a fővárosi rendőr-akadémia rektora és rektorhelyettese vette rá az intézmény egyik alkalmazottját, Bărbulescu Gheorghe Adriant, hogy fenyegető üzeneteket küldjön Emilia Şercan újságírónőnek, így próbálva rákényszeríteni őt arra, hogy hagyjon fel az intézménynél történt, a rektort közvetlenül érintő feltételezett plágiumügyekkel kapcsolatos oknyomozással.A nyomozók szerint konkrétan az történt, hogy Iacob és Marcoci kihasználta Gheorghe Adrian Bărbulescu velük szembeni munkahelyi alárendeltségét, a köztük levő szakmai rangkülönbséget és korkülönbséget, valamint, hogy Bărbulescu hálás volt, amiért a diploma megszerzése után az Akadémián maradhatott, és rávették, hogy vásároljon több használt telefont és feltölthető telefonkártyákat, amelyekről fenyegető üzeneteket kellett küldenie Emilia Şercannak.A két felbujtó megígérte a fenyegető üzeneteket ténylegesen küldő rendőrnek, hogy megvédik a büntetőjogi felelősségre vonástól. A felbujtók hasonló kéréssel az Akadémia egy másik fiatal tisztjét is megkeresték, ő azonban nem tett eleget a kérésnek - közölte a DNA.Az ügyészek arra is rávilágítottak, hogy

az említett időszakban Emilia Şercan több olyan cikket is megjelentetett, amelyek súlyosan veszélyeztethették Adrian Iacob és Petrică Mihail Marcoci karrierjét és hírnevét.



A fenyegető üzenetek elküldése után a vádlottak többször beszélgettek az elkövetővel titkosított telefonos alkalmazások segítségével vagy közvetítőkön keresztül. Ezek során megkérték, hogy törölje az összes korábbi üzenetváltást, megmondták neki, hogy mit nyilatkozzon az ügyészségnek, és biztosították arról, hogy enyhe büntetést fog kapni, és hogy megmarad az Akadémián elfoglalt állása, még akkor is, ha elítélik - áll az ügyészség közleményében.

Gheorghe Adrian Bărbulescu ezt követően beismerő vallomást tett és vádalkut kötött a DNA-val.

Végül zsarolás miatt egy év börtönbüntetésre ítélte a bukaresti törvényszék, a büntetés végrehajtásának elhalasztásával.