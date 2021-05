Teodosie nemcsak prédikál, hanem doktoranduszokat is irányít. A dolgozatok egy része azonban plágiumgyanús

A Pressone újságírói megírták, hogy a konstancai "Ovidius" Egyetemen is előadó Teodosie püspök nevéhez több plagizált doktori disszertáció koordinálása kötődik.



Az egyetemi diplomák, oklevelek és bizonyítványokat érvényesítő országos tanács, a CNATDCU a 2016-tól eltelt időszakban

legalább 15 doktori dolgozatot érvénytelenített, miután a disszertációk megvédése megtörtént. Ezekből kilencet Teodosie koordinált. Ezenkívül két doktori fokozatot végleg visszavontak plágium miatt.

A botrány a múlt héten kezdett dagadni, amikor a Román Ortodox Egyház vezetősége nyíltan kritizálta a püspököt amiatt, mert az általa vezetett tomisi főegyházmegye érsekségi rangra emelését kérte. Ezt követte a Pressone oknyomozó riportja, amelyből kiderült, hogy

civil nevén Teodosie Petrescu, mint doktori tanulmányokat koordináló egyetemi tanár egyrészt a megengedett számnál jóval több doktoranduszt irányít évente, másrészt azok a dolgozatok, amelyek elkészülnek, plágiumgyanúsak.

A sajtóban megjelent hírekre kedden reagált a püspök , és a nyilatkozatában természetesen visszautasította a plágiumvádakat. Egyrészt felhívta a figyelmet, hogy nem ő volt az elkövető, másrészt meg azt próbálta kidomborítani, nem véglegesen utasította vissza a CNATDCU azokat a dolgozatokat, hanem különböző módosításokat, további szerkesztést javasoltak, és ezt követően ismét be lehet mutatni őket.Romániában 2016-ban tört ki a plágiumbotrány , és azóta is tart. A téma, a doktori dolgozatok plagizálása, azonban ennél is régebbi, a 2000-es évek elejétől gyűrűzik a közbeszédben és a sajtóban, ugyanis nagyon sok egyetem egyfajta "doktorgyárként" működik, és elképesztő számban osztják a doktori diplomákat. A legismertebb román közszereplők, akikről kiderült, hogy másolták dolgozataikat, és vissza is vonták a doktori címüket:, Románia volt miniszterelnöke,, volt egészségügyi miniszter,, volt miniszterelnökhelyettes,, volt belügyminiszter. A iași-i rendőrakadémia plágiumügyeit felgöngyölítő újságírót,t halállal fenyegették meg az egyetem vezetői, az ügyben egyébként nemrég hoztak alapfokú ítéletet , és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia volt rektorát,és rektorhelyettesét,-t.