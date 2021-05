Az USR vezetői is morgolódnak amiatt, hogy vallási eseményekre lehet járni, és fesztiválokra nem

Az USRPLUS vezetői kedden találkoztak, és nemtetszésüknek adtak hangot a kormány azon döntésével szemben, hogy a nagy kulturális eseményeket nem lehet megtartani, csak bizonyos nézőszámmal, a vallási eseményekkel azonban sokkal engedékenyebbek. Minderről a G4 Media ad hírt.



ésparlamenti képviselők élesen kritizálták a kormány, szerintük, diszkriminatív álláspontját, és kérték az USRPLUS-os minisztereket, hogy hassanak a kormányra, hogy a megkülönböztető bánásmódot hagyja abba.A két képviselő azt szeretné, hogy ha kísérleti jelleggel engedélyeznek a fesztiválok tartását, hogy a zeneipari és művészeti szcéna dolgozói is lassan visszatérhessenek a normalitásba.A gyűlésen az oltáskampánnyal szemben is kritikusak voltak az USR-s vezetők, mondván, hogy sajnos a vidéki, falus környezetben nincs már konzekvens kampány, és a kormányülésen ezzel mindenképp foglalkozni kell.A hétvégén, a kolozsvári UNTOLD fesztivál főszervezője is élesen bírálta a kormányt , amiért a csíksomlyói búcsúra engedtek 40 000 embert összegyűlni, de a fesztiválokra maximum 5000 lenne a megengedett szám. (hirszerk.)