Beindult a gépezet Weber leváltására: elutasította a parlament jogi bizottsága a Nép Ügyvédje tevékenységi jelentését

A parlament jogi bizottsága elutasította a Nép Ügyvédjének 2019-es tevékenységi jelentését, ezzel gyakorlatilag megtörtént az első lépés Renate Weber menesztésére.



A Szociáldemokrata Párt (PSD) és az Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) képviselői kivonultak a teremből, a többi párt képviselői azonban egyhangúan megszavazták a jelentés elutasítását.A meghallgatáson Renate Weber felelevenítette, hogy hivatalba kerülése évében, 2019-ben már 10.507 meghallgatása volt, 14.000 beadványt nyújtottak be a hivatalhoz, 10 ezer telefonhívásra válaszolt a Nép Ügyvédje, és 1300 esetben indítottak eljárást hivatalból.Az ombudsman hangsúlyozta, hogy jelenleg a beadványokra 30 napnál rövidebb időn belül válaszolnak.Következő lépésként ha a jogi bizottság által leszavazott jelentést a parlament plénuma is elutasítja, akkor Renate Weber távozik a Nép Ügyvédje tisztségéből.Az RMDSZjelölte az ombusdmani tisztség betöltésére ( itt olvasható a Transindex-riport a szakemberrel ). Az RMDSZ jelöltje nem a pártból jön, hanem több évtizedes ügyészi tapasztalattal bír: Fábián Gyulát szeretné a szövetség, aki jelenleg szintén egyetemi tanár, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem jogi karán és a Sapientián is előad. Az egyelőre nem világos, hogy vajon a koalíciós partnerek elfogadják-e a javaslatot, több az RMDSZ-beli forrásunk is megerősítette azonban, hogy közel a megegyezés a PNL-vel, tehát könnyen elképzelhető, hogy Románia történelmében először magyar fogja betölteni a tisztséget.Azonban a liberális párt is indít jelöltet:személyében. A brassói születésű Baias igen komoly szaktekintélynek számít, a Bukaresti Egyetem jogi professzora, civil jogból doktorált, tanított, kutatott, volt államtitkár is, számos tudományos díj birtokosa.