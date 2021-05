Így működik az oltáskampány: Románia lakosságának 74 százaléka még egyetlen adag oltást sem kapott

Az oltáskampányt koordináló bizottság napi jelentése szerint 68 820 embert oltottak be az elmúlt 24 óra alatt, azonban ezek közül csak 23 980 kapott első vakcinadózist, a fennmaradó 44 840-et emlékeztető oltásra jelentkezett.





A romániaiak 74 százaléka meg egyetlen adag oltás sem kapott



Az oltási kampány kezdete óta 4 183 320 embert oltottak be legalább egy adaggal. A hatóságok szerint ez azt jelenti, hogy az oltásra jogosult lakosság, azaz a 16 év fellettiek mintegy 26 százaléka kapott legalább egy adagot.Az RoVaccinare adatai szerint a 16 év feletti lakosság 74,07 százaléka egyáltalán nem kapott koronavírus elleni oltást, ez számszerűen 11 918 424 embert jelent.

Az oltásra alkalmas lakosság teljes létszáma körülbelül 16 091 562 fő.

Korosztály szerint

a legtöbb oltott romániai a 60 és 69 év közötti korosztályból van

, azonban még ebben a veszélyeztetett kategóriában is, vagyis a 60 és 69 év közöttiek esetében is, még mindig van 1 655 035 személy, aki nem kapott egyetlen adag oltást sem.A 16 és 19 év közötti serdülők esetében 54 323-at sikerült eddig beoltani egyetlen dózissal és 44 435 személyt mindkét adag vakcinával. A 16 és 19 év közötti be nem oltottak száma 720 919 fő.