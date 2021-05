Eldöntötték: ingyenes buszozhatunk péntekenként Kolozsváron

Ingyenes lesz péntekenként a tömegközlekedés Kolozsváron környezetvédelmi okokból - határozta el szerda délután a város önkormányzati testülete.



A város ezzel akörnyezetvédelmi miniszter által kezdeményezett Zöld péntek projekthez csatlakozott, amelynek lényege a környezetbarát, autómentes közlekedés meghonosítása."Itt, Kolozsváron is üdvözöltük az RMDSZ miniszterének kezdeményezését, és azonnal elkezdtük az ötletelést azzal kapcsolatosan, hogy miként csatlakozhatnánk hozzá. A péntekenkénti ingyenes tömegközlekedés lehetővé tételével várhatóan városszerte csökken a forgalom, ami a zaj- és a légszennyezés csökkenését is eredményezi" - idézte a polgármesteri hivatal közleményealpolgármestert.A helyi tömegközlekedési vállalat arra számít, hogy a pénteki díjmentes utazás népszerűsíti a tömegközlekedést, és ez a bérletet váltók számának növekedéséhez és a szolgáltatás utasonként számított költségeinek csökkenéséhez vezethet. A tömegközlekedési vállalat nem vezet be pénteki ingyenjegyeket, hogy a lehető legegyszerűbbé tegye az autóbuszok, trolibuszok és villamosok használatát. Az ingyenesség okozta bevételkiesést a vállalat saját költségvetéséből pótolja.A kolozsvári tömegközlekedési eszközökön 2,5 lejbe kerül egy utazás. A viteldíj a járműveken érintős bankkártyával vagy telefonos alkalmazáson keresztül fizethető.