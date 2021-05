Kiderült: nemcsak Simion, hanem Șoșoacă is szavalt a tegnap a parlamentben

Amint a tegnap hírt adtunk róla, Románia helyreállítási tervének ismertetésére sokféleképpen reagált az ellenzék, a szociáldemokraták bejelentették, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be, az AUR-os George Simion pedig azt ecsetelte, hogy igazából nem jön a pénz az országba, hanem megy, mert minden csak látszat, és a lényeg az, hogy kihúzzák a pénzt az adófizető polgárok zsebéből. A Románok Egységéért Szövetség nem fog sohasem megszavazni egy olyan tervet, amely a népet tovább szegényítené.



Diana Șoșoacă szenátor, akit szenátor, akit nemrég kizártak az AUR-ból és a szenátus fegyelmi bizottsága is írásbeli figyelmeztetésben részesítette botrányos viselkedése miatt, szintén versmondásra fakadt a helyreállítási terv kapcsán (fura, hogy milyen hatással van egyesekre ez a terv).

Az AUR frontembere nem állt le itt, hanem egy jó kis szavalattal folytatta beszédét (érzékenyítés céljából), ám nem találta el a szerzőt , Eminescut jelentette be, de helyette egy bákói rímfaragó rigmusát mondta el.A hír bejárta a sajtót, és talán emiatt nem figyelt fel senki arra, hogyA szenátor azonban valóban Eminescut szavalt, méghozzá a nagy historikus költeménynek, anek az egyik részletét, azonban előtte prózában mondta el a véleményét Cîțuról és a helyreállítási tervről."A valaha is látott legnagyobb kudarcnak vagyunk tanúi. Valami nem létező, nem megvalósítható tervet akarnak nekünk itt eladni, egy illúziót. 500 generáción keresztül hitelből éltünk, és Cîţu úr további 500 generációt adóssá akar tenni. Szeretne pénzt a költségvetésbe? Adóztassa meg a multinacionális vállalatok nyereségét, fizessék be teljes árbevételük 2 százalékát. Amúgy sem vagyunk már nemzetállam, hanem a multinacionális vállalatok által irányított ország. Tönkretették a CFR teherszállító részlegét is, mert fontosabbak a magánüzemeltetők érdekei. Adóztassa meg a miniszterelnök az összes offshore céget 66 százalékkal, ha meri" - jelentette ki a szenátor.És természetesen ezután következett a vers. Nem untatjuk a hosszas részlettel a kedves olvasót, csak pár sort emelünk be az elhangzottakból:Ezen a ponton volt kénytelen megszakítani az előadástházelnök (vajon nem kedveli a verseket?), azonban a honanya nem hagyta abba felkérésre sem a versmondást. Addig folytatta, amíg le nem kapcsolták a mikrofonját. Hát így esett a helyreállítási terv bemutatása a parlamentben.