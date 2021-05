Az USR EP-képviselői azt kezdeményezik, hogy a tagállamok fővárosaiban a belarusz nagykövetségek utcái viseljék Raman Prataszevics nevét

Szerdán az USR-PLUS európai parlamenti képviselői egy olyan javaslatot terjesztettek elő Brüsszelben, amely szerint a tagállamok összes fővárosának polgármestereivel együttműködve el kellene dönteni, hogy azoknak az utcáknak a nevét, amelyen a belarusz nagykövetségek található változtassák meg a nevüket, és ezentúl mindegyik viselje a Raman Prataszevics nevet.



Amint a beágyazott Facebook-bejegyzésből is kitűnik, az alapötletprofesszortól származik, akinek a felhívása nyománBukarest első kerületének polgármestere eldöntötte, hogy a fővárosi tanács elé terjeszti a javaslatot a Fehérorosz Köztársaság nagykövetségének is helyt adó fővárosi utca nevének megváltoztatása érdekében."Bár nagyra értékeljük az Európai Tanács 2021. május 2021-i csúcstalálkozójának következtetéseit a Lukasenko-rezsimet támogató tisztviselők és vállalatok ellen meghozandó intézkedésekről, úgy gondoljuk, hogy ezeket szimbolikus cselekedetekkel is ki lehet egészíteni. Felhívjuk a figyelmet Clotilde Armand, a Bukarest első kerületének polgármestere intézkedéseire. Ma a polgármester bejelentette, hogy a civil társadalom felhívása nyomán javaslatot tesz az utcanév megváltoztatására, átnevezve azt a Raman Prataszevics névre" - derül ki a nyolc USR-PUS-os EP-képviselő által aláírt levélből.Az Európai Unió tagállamaihoz szerdán eljuttatott dokumentum szerint "egy ilyen összehangolt és egységes európai válasz erős jelzést küldene a minszki rezsimnek, hogy az Európai Unió és tagállamai nem hagyják figyelmen kívül ezt az esetet".Ha ez bekövetkezne, akkor a Belarusz Köztársaság nagykövetségeinek minden hivatalos levelezése, minden boríték, minden email-aláírás viselné a bebörtönzött ellenzéki újságíró nevét, az ott dolgozó diplomatáknak pedig az összes névjegykártyáján szerepelne Raman Prataszevics neve. Az ötlet egyébként futótűzként terjed a világhálón, nagyon sok aktivista, értelmiségi megosztotta már.