Gyerekeket beszervező volt szekus tisztek ellen indítana bűnvádi eljárást a CNSAS

A büntetőeljárás megindítására irányuló megkereséssel fordult a katonai ügyészséghez a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) a kommunista diktatúra évei alatt gyerekek ezreit beszervező szekus tisztek ügyében.



A CNSAS in rem eljárást indítványoz béke és emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények gyanújának kivizsgálására. A feltételezett bűntetteket a kommunista titkosszolgálat, a Szekuritáté, valamint az egykori milícia több tisztje követte el, túlnyomórészt a kommunista diktatúra utolsó két évtizedében, amikor kiskorúak ezreit szervezték be besúgóként."Ezek a visszaélések, amelyeket az alkotmányt és a polgári jogokat védeni hivatott állami intézmények alkalmazottai követtek el, rendszeresek voltak, és kiskorúak nagyszámú csoportját érintették, ami indokolttá teszi ráirányítani a közvélemény és az igazságszolgáltatás figyelmét ezekre az intézkedésekre" - áll a CNSAS közleményében.A testület elküldte a főügyészségnek a kiskorúak beszervezésében érintett tisztek szakmai adatait, a CNSAS levéltárából származó bizonyító dokumentumokkal együtt.Korábbi ülésein a CNSAS Kollégiuma

696 iskoláskorú gyereket beszervező 43 szekus tiszt dokumentációjának elküldését hagyta jóvá

történész szerint ezeket a kiskorúakat azért szervezték be, hogy jelentsenek szüleikről, tanáraikról, azokról felnőttekről, akik esetleg egy kiskorú jelenlétében nem voltak annyira óvatosak. A történész ugyanakkor azt is elmondta, hogy az 1989-es fordulat után több mint valószínű, hogy ezeknek a fiataloknak a nagy részét "átvették" az újraszerveződő román titkosszolgálat különböző struktúrái. "Tévedés ne essék: ezek a fiatalok, akiket akkor sikeresen beszervezett a Securitate ma is itt vannak közöttünk, ők azok, akik tovább éltették, éltetik azt a mentalitást, ami által az egykori diktatúrában ellenőrizni lehetett a romániai társadalmat" - jelentette ki Marius Oprea egy korábbi interjúban , amelynek témája a kiskorúak beszervezése volt.