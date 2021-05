Június elsejétől nyílnak a klubok, bárok és a diszkók, de csak beoltottaknak

Mint ahogy az várható volt, június elsejétől egy sor enyhítést vezetnek be. Lehet tartani privát bulikat, kinyithatnak a klubok, beltéri sportversenyeken is részt vehetnek a nézők, ugyanakkor nyílhatnak a beltéri játszóterek és az uszodák is. Mielőtt még eluralkodna rajtunk az öröm, azért hozzátennénk: minden nyitás egyelőre korlátozott résztvevőket enged, a beltéri rendezvényeken oltottak vehetnek részt, de a szórakozóhelyek nyitvatartási idejét is meghatározták.



A legfontosabb érvénybe lépő szabályok a következők:1. Kulturális rendezvényeket nyílt téren legfeljebb 1000 ember résztvételével, a 2 méteres távolság és maszkviselés betartásával lehet megszervezni olyan településeken, ahol a fertőzöttségi arány nem lépi túl a 3 ezreléket. Ezeken a rendezvényeken csak olyan személyek vehetnek részt, akik a védőoltások mindkét dózisát megkapták (a rendezvény előtt legalább 10 nappal), vagy rendelkeznek negatív teszttel, vagy elmúlt 15-90 nap azóta, hogy koronavírussal diagnosztizálták. A rendezvényen egyébként 5000 személy is részt vehet, ha mindenki be van oltva.2. Nyílthatnak a szórakozóhelyek, de csak beoltott személyek vehetnek részt a zártkörű rendezvényeken (ugyanúgy mindkét dózist meg kell kapják a rendezvény előtt legalább 10 nappal). A bárok, klubok, diszkók 5 órától 24 óráig tarthatnak nyitva, és 50%-os kapacitással működhetnek. Ha az adott településen a fertőzöttségi arány meghaladja a 3 ezreléket, ezeket a lokálokat ismét be kell zárni.2. Esküvők, keresztelők, ünnepi alkalmak nyitott tereken legfeljebb 70 személy, zárt téren maximum 50 személy résztvételével tarthatók meg, ha az adott településen a fertőzöttségi arány nem lépi túl a 3 ezreléket. A maximális létszám meghatározásakor a 16 éven aluli gyermekeket nem kell figyelembe venni. Az elfogadott határozat értelmében az ünnepségen több személy is részt vehet, ha mindenki be van oltva, és ha a helyszínen biztosítva van a 4 négyzetméter/fő.3. Kulturális, művészeti és szórakoztató tevékenységeket beltéri helyiségekben is lehet folytatni, a helyszín befogadóképességének legfeljebb 70%-os kihasználásával. A maszk továbbra is kötelező! A résztvevők számát illetően a korlátozások itt sem számítanak, ha mindenki fel tud mutatni oltási bizonylatot a korábban felvázolt körülmények szerint.4. Ugyanúgy nyílt téren zajló és zártkörű sportesemények esetében is megnyíltak a kapuk, de legfeljebb 25%-os kapacitással. A nézőknek szintén oltási bizonyítványt, negatív tesztet vagy igazolást kell felmutatniuk arról, hogy legalább 15-90 napja túlestek a fertőzésen. A rendelet értelmében itt is lehet több résztvevőt fogadni, ha mindenkitől oltási bizonytványt kérnek.5. Ha már a sportnál tartunk. Az edzőtermek 70%-os kapacitással működhetnek olyan településeken, ahol a fertőzöttségi arány nem éri el a 3 ezreléket. Ha átlépik ezt a határt, akkor csak 50%-os kapacitással folytathatják tevékenységüket. A beoltott személyekkel kapcsolatos engedmények itt is érvényesek.6. Nyílhatnak a zárt medencés helyiségek, 70%-os kapacitással. Ha az adott településen a fertőzöttségi arány átlépi a 3 ezreléket, ismét bezárják azokat.7. A zárt játszóházak is fogadják a kicsiket június elsejétől, a kísérő felnőtteknek azonban oltási bizonyítványt kell felmutatniuk, vagy egy igazolást, amely szerint 15-90 napja túlestek a fertőzésen.8. A vendéglők 70%-os kapacitással működhetnek ott, ahol a fertőzöttségi arány nem érte el a 3 ezreléket. Továbbra is csak hajnali 5 és éjfél között tarthatnak nyitva. A beoltott személyekkel kapcsolatos engedmények itt is érvényesek.9. A rendeletben kitérnek a tengerparti üdülőhelyekre is. A szállásadók most már 85%-os kapacitással fogadhatnak vendégeket, de ha minden vendég be van oltva, akkor ez az arány 100%-os is lehet.10.

Az iskolák szervezhetnek év végi záróünnepségeket!

A tanulókon és pedagógusokon kívül azok a családtagok is részt vehetnek, akik be vannak oltva, vagy negatív teszteredményt, esetleg igazolást mutatnak fel arról, hogy 15-90 napja átestek a fertőzésen.11. Nem kötelező a maszk viselete azokban az irodahelyiségekben, ahol legfeljebb 5 ember tartózkodik, be vannak oltva, és nem járnak ki-be az ügyfelek.A teljes dokumentum ITT olvasható végig.