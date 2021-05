Rábólintott a kormány és a vészhelyzeti bizottság is: megrendezik az Untoldot Kolozsváron

Kolozsvár polgármestere is meglebegtette néhány nappal ezelőtt a fesztiválozó fiatalok előtt azt az ígéretet, hogy lesz Untold augusztusban. Emil Boc arra hivatkozott, hogy a kincses város élen jár romániai viszonylatban az átoltottságot tekintve, és nemsokára eléri az 50 százalékos küszöböt. A polgármester hozzátette, hogy az Untoldon csak beoltott személyek vehetnek részt.



Csütörtökön nyilatkozott arról , hogy a nyári szezon egyik legjelentősebb fesztiváljának,

az Untoldnak a megrendezésére rábólintott az Országos Vészhelyzeti Bizottság és a kormány is

. Most már csak a fesztiválozni vágyók oltási hajlandóságától függ, hogy mekkora létszámú lesz a közönség, lévén, hogy a feltétel ugyanaz maradt: csak oltási igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be a fesztivál területére.A sok ezres tömeget vonzó fesztivált, Barna szerint, idén is szinte maximális kapacitással lehetne megrendezni a CNSU-val (Országos Vészhelyzeti Bizottság) kötött megállapodás értelmében, ha mindenki be van oltva. Az USR-s miniszterelnökhelyettes elmondta, hogy a nyári relaxáció és a különböző rendezvények, fesztiválok ígérete – reményei szerint – egyfajta hajtóerőként fognak működni. A lakosság felmérheti, milyen kevésre van szükség ahhoz, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba.