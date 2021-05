IRES: hiába nem kötelező, a romániaiak több mint fele ezentúl is viselni akarja a maszkot

Hiába enyhített nemrég a kormány a maszkviselés szabályain, a romániaiak egy jelentős rész azt mondja, továbbra is viselni fogják a maszkot



Az IRES közvéleménykutató megmérte ugyanis, mekkora a maszkviselési hajlandóság az enyhítések után. Az eredmény sokak számára meglepő lehet: az embereknek mintegy 58%-a mondja azt, hogy folyamatosan viseli most is a maszkot. Ugyanakkor az embereknek háromnegyede mondja, hogy az ajánlott másfél méteres távolságot megtartja a többiekkel szemben.A késmosási adatok még jobbak: a romániaiak 95%-a mondja, hogy ezentúl is rendszeresen mossa a kezét, 60%, hogy kizárólag kis létszámú társaságokba találkozik emberekkel.A hazaiaknak 19%-a állítja, hogy szeretné, ha ezentúl is otthonról végezhetné el a munkáját.A kormány május 13-i enyhítéseit az embereknek több mint 75%-a pozitívan ítéli meg. Ők támogatják a szabad téren, limitált létszámmal tartandó eseményeket. A románoknak 98%-a szeretné, ha a kereskedelmi egységeket nem korlátoznák a nyitva tartásban. A megkérdezettek több mint fele gondolja, hogy a kormány a megfeellő pillanatban hozott lazításokat, az emberek negyede gondolja, hogy korábban kellett volna, 17 százalék azt, hogy még nem.A közvéleménykutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak legnehezebben az utazási korlátozásokat, a maszkviselést és a társadalmi távolságtartásra vonatkozó szabályokat viselték.Az emberek hatvan százaléka szerint a járvány visszaszorításában az állampolgárokat illeti a köszönet, 18% hiszi, hogy az Uniónak köszönhetjük, amiért segített Romániának, 8% szerint az államelnöké a legnagyobb érdem, és mindössze 4% hiszi azt, hogy a miniszterelnököt illeti köszönet.Cîțuék azt mondták, a további lazításokat az átoltottsági arányhoz kötik. Az IRES megkérdezte, hogy ez változtat-e a válaszadók oltáshoz való viszonyulásán. 18% mondta azt, hogy igen: 12%, hogy eddig nem akarta beoltatni magát, de meg fogja tenni, 6% mondja, hogy eddig be akarta, de ennek fényében nem fogja.A felmérés azt mutatja, hogy a hazaiak kétharmada pozitívan ítéli meg az oltásokat, az emberek 30%-a oltásellenes, 4% pedig jelenleg nem tud dönteni.