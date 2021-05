Az EMSZ az RMDSZ-től kéri, hogy eszközöljön ki egy kormányrendeletet, amelyben visszaadják a Batthyáneumot a katolikus egyháznak

Közleményben kéri az RMDSZ-től az Erdélyi Magyar Szövetség (amelynek két képvislője RMDSZ-listán ül a parlamentben), hogy az RMDSZ érje el a koalíciós partnereknél, hogy gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár kormányrendelettel legyen visszaszolgáltatva a katolikus egyháznak.



Tegnapelőtt jött ugyanis a hír , hogy jogerősen is elutasította a legfelsőbb bíróság Erdély legrégebbi könyvtárának az érsekségnek való visszaszolgáltatását."A restitúció folyamata hosszú évek húzódó, az erdélyi magyar közösség számára kevés jót ígérő folyamat, mely nap mint nap szemünk előtt tartja a tényt, hogy az EU-tag Romániában az igazságszolgáltatás a magyar közösség ügyei kapcsán kettős mércét alkalmaz. A kommunista diktatúra idején, állami vezérlettel ellopott javakat csak nagy nehézségek árán, és csupán hellyel-közzel szolgáltatják vissza jogos tulajdonosaiknak, a mostani eset pedig jól bizonyítja, hogy a román hatóságok önkényesen járnak el, valamint figyelmen kívül hagynak történelmi tényeket, a Batthyáneum esetében például azt, hogy Batthyányi Ignác püspök végrendeletében rendelkezett a Batthyáneum sorsáról, melyet az egyházra és az erdélyi provinciára hagyott" - írják.Az EMSZ szerint az elmúlt időszakból számtalan példa bizonyította már, hogy a államvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy törvényhozatali eszközökkel és bírósági határozatokkal szentesítse a korábbi, kommunista elkövetők által végrehajtott lopást, s ezen igazságtalan helyzetet örök időkre igyekeznek bebetonozni.Az is írják, hogy jogkövető állampolgárokként nem tehetnek mást, mint tiszteletben tartják a különböző bíróságok ítéleteit, de ezzel egy időben egyetlen pillanatra sem mondhatnak le a közösségünket megillető javak teljeskörű visszaszolgáltatásáról."E bonyolult helyzetben kézenfekvő megoldást jelent a magyar képviselet jelenléte Románia kormányában, így szorgalmazzuk, hogy a hatalomban lévő magyar döntéshozók érjék el: a Batthyáneum kerüljön vissza – kormányrendelet útján – jogos tulajdonosához, a római katolikus érsekséghez!"- írják.A közlemény végén megjegyzik, hogy "itt az idő, hogy a magyar kormányzati szerepvállalásnak történelmi egyházaink elrabolt javai kapcsán is kézzel fogható eredménye legyen!"Címoldali kép: Tiberiu Neag via Wikimedia Commons