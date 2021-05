Kelemen Hunor azt ígéri, több mint 430 kilométer autópálya épülhet Romániában az európai helyreállítási alapból

Több mint 430 kilométer autópálya épülhet Romániában a koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló európai alapból - jelentette ki péntek délutáni kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a kormány miniszterelnök-helyettese.



Mint elmondta, Románia hétfőn nyújtja be az Európai Bizottsághoz az országos helyreállítási tervet, és a nagy közlekedési infrastruktúra fejlesztésére szánja a számára elkülönített keret legnagyobb részét.Kelemen Hunor elmondta: Románia le kívánja hívni a számára elkülönített teljes, 29,2 milliárd eurós keretet, melynek a felét teszi ki a vissza nem térítendő hitel. Hozzátette: a kormány igénybe kívánja venni a visszatérítendő hitelt is, mert így az ország kedvezőbb, 0,4-0,5 százalékos kamatfizetési feltételekkel jut fejlesztésre felhasználható forrásokhoz, mintha a piacról próbálná ezeket beszerezni.Az RMDSZ elnöke a Szövetségi Képviselők Tanácsának pénteki online ülése után tartott sajtótájékoztatót Kolozsváron. Ezen arról döntöttek, hogy szeptember 17-én, várhatóan Marosszentgyörgyön tartja soron következő kongresszusát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A kongresszuson nem kerül sor tisztújításra - a tanácskozáson az alapszabály módosítása mellett olyan dokumentumot fogadnak el, amely stratégiai irányt szab a szövetségnek a következő két évre - közölte Kelemen a sajtótájékoztatóján.Kelemen szerint azért tartják ősszel a kongresszust, mert akkorra remélhetőleg annyit lazíthatnak a járványügyi korlátozásokon, hogy fizikailag is összegyűlhet a 846 kongresszusi küldött.FRISSÍTÉS: Kelemen Hunor a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nem tartja problémának, ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) bizalmatlansági indítványt nyújt be, de úgy véli, hogy az indítvány nem fog célba érni."Ez egy alkotmányos eszköz, mi is éltünk vele minden parlamenti ülésszak során, akkor is, ha nem volt esélyünk. Én ezt megértem, hisz az ellenzéknek majdnem kötelező bizalmatlansági indítványt benyújtani, függetlenül attól, hogy van-e esélye vagy nincs. Ez egy mód a többség ellenőrzésére, a kormány kritizálására. Ilyen szempontból tehát nincs semmi probléma. El fog bukni, és megyünk tovább" - mondta Kelemen. Az RMDSZ elnöke azt mondta, már januárban lehetett tudni, hogy júniusban lesz egy bizalmatlansági indítvány, mint ahogy az is előrelátható, hogy november végén, december elején ismét be fognak nyújtani egy bizalmatlansági indítványt. "Nincs semmi probléma, ez helyes, ez demokratikus, ez alkotmányos. Elbukik és megyünk tovább" - nyomatékosította.Az RMDSZ-elnök hivatalos Facebook-oldalán közzétett beszámoló szerint az alakulat vezetőségének tagjai szerint helyes döntést hoztak azzal, hogy vállalták a kormányzati munkát a PNL-vel és az USR PLUS-szal együtt. Állítása szerint elégedett az RMDSZ-es miniszterekkel, a kabinet RMDSZ-es tagjaival."A Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén mindannyian egyetértettünk abban, hogy helyes döntést hoztunk azzal, hogy egy kicsivel több mint 150 nappal ezelőtt vállaltuk a kormányzati munkát. Jó a csapatunk, az RMDSZ miniszterei jól teljesítenek, mindannyian kivettük a részünket a járvány eddigi kezelésében, illetve a helyreállítási terv előkészítésében" - áll a beszámolóban.