Maffia típusú leszámolás? Felrobbant egy Arad megyei üzletember autója

Felrobbant egy autó szombat reggel egy aradi szupermarket parkolójában. A járműben egy elszenesedett holttestet találtak a tűzoltók, a nyomozáshoz közel álló források szerint egy ismert helyi üzletember, Ioan Crişan vesztette életét.



A helyszínre kiérkezett tűzoltók húsz perc alatt eloltották a tüzet, ekkor találták meg a holttestet a kiégett járműben. Az Arad megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya közölte, hogy az áldozat egy 66 éves, aradi férfi, aki a közelben lakott.Később a nyomozáshoz közel álló források azt nyilatkozták az AGERPRES hírügynökségnek, hogy egy ismert helyi üzletember, Ioan Crişan holttestét találták meg az autóban, amely akkor robbant fel, amikor a férfi beindította a járművet.Ugyanezen források szerint már zajlik a robbanás környékén levő tömbházak lakóinak kihallgatása. A detonáció olyan erejű volt, hogy több tömbházlakás ablakát is betörte. Más sérülés nem történt.A rendőrség szerint bűnügyi nyomozók, az Országos Kriminalisztikai Intézet szakemberei és tűzszerészek is vizsgálódnak a helyszínen. Revista22 szerint "maffia típusú leszámolásról" is szó lehet. Az üzletemberPNL-s képviselő volt apósa. A kevés kelet-európai afrikaiharcsa-tenyészetek egyikének tulajdonosa volt; a létesítmény néhány kilométerre Aradtól egy egykori gyártelepen található, 22 halastóból áll, amelyeket egy 900 méter mélységű kút lát el termálvízzel. Az egyik tóba a Revista 22 szerint az üzletember korokodilokat is telepített, azzal a szándékkal, hogy krokodilfarmot létesít, ugyanis egyes nyugati országokban - ahová az afrikai harcsát is exportálta - kereslet lett volna krokodilhúsra is.Az Országos Kriminalisztikai Intézet szakemberei mellett a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) munkatársai is részt vesznek a szombat reggel Aradon felrobbant autó ügyében elrendelt pirotechnikai szakértői vizsgálat lefolytatásában. A SRI tájékoztatása szerint mintákat vettek a helyszínen, amelyeket laboratóriumban fognak megvizsgálni, hogy kiderítsék, milyen anyagot használtak a robbantáshoz. "A SRI által végzett első vizsgálatok kizárják a terrorista merénylet lehetőségét" - áll még a közleményben.