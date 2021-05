Lassan a testtel, a 12-15 évesek oltáskampánya előtt még egy sor tennivaló van

A romániai oltási kampány koordinátora szerint hétfőig előkészítik az oltási platformot, hogy a 12 és 15 év közötti korosztályhoz tartozók is előjegyezhetők legyenek e felületen a koronavírus elleni vakcinára.



Szombati nyilatkozatábankiemelte, az Európai Gyógyszerügynökség már engedélyzete a Pfizer-Biontech vakcinájának használatát a 12-15 évesek körében, és Románia már jövő héttől készen fog állni az oltási kampány ezen szakaszának elindítására.

Addig is azonban az Európai Bizottságnak még alá kell írnia az engedélyt, a termékjellemzők összefoglalóját le kell fordítani román nyelvre, közzé kell tenni az országos gyógyszerügynökség honlapján, majd kibocsátanak egy útmutatót, és csak ezt követően kezdődhet el a 12-15 év közötti gyerekek tulajdonképpeni oltása.

Gheorghiţă nyilatkozata előtt egyébként néhány órával a Bukarest negyedik kerületi polgármesteri hivatal bejelentette , hogy már mától elkezdik az egyik fővárosi parkban a 12-15 évesek oltását egy mobil oltásközpontban. A hivatal ezután pontosítást adott ki, miszerint mégsem szombattól, hanem majd az ezt a korosztályt célzó országos oltáskampány kezdetétől lehet majd oltásért jelentkezni a 12-15 éveseknek.Gheorghiţă a 12-15 évesek oltáskampányáról még elmondta, esetükben is a már meglévő központokban zajlik az oltás, de a kampányhoz csatlakozott családorvosi rendelőkben, az autós oltópontoknál vagy oltási maratonok keretében is megkaphatják a vakcinát. Előjegyzés nélkül vagy előzetes regisztrációval is igényelhetik azt, az oltási platformon a szülők fiókján keresztül kérhető időpont számukra, a tervek szerint hétfőtől már alkalmas lesz erre a felület - magyarázta a szakember.Egyik szülőnek kötelező módon el kell kísérnie a gyereket az oltásra, és hozzájárulását kell adnia az immunizáláshoz. A gyerekek is két dózist kapnak az oltóanyagból, 21 nap eltéréssel. Az eddigi tanulmányok szerint a beoltott gyerekek nem kapták el a koronavírust, és magasabb antitestszint alakult ki náluk, mint a felnőtteknél - mondta még Gheorghiţă.