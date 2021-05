A belügyminiszter elmondta, minden forgatókönyvet szem előtt tartanak az aradi robbantás kapcsán

Lucian Bode belügyminiszter hétfőn reggel nyilatkozott a szombati aradi robbanásról, melynek következtében egy helyi üzletember életét vesztette. A miniszter elmondta: minden lehetséges forgatókönyvet szem előtt tartva folytatják a nyomozást.



Lucian Bode közleményének lényege pontokba szedve:- Az ügyet átvette a Legfőbb Ügyészség, éppen ezért egyelőre csak nagyon kevés információt tehet közzé;- A robbantásról még szombat reggel értesítették és a legjobb szakértőket küldte a helyszínre;- Annak érdekében, hogy mihamarabb bíróság elé állítsák az elkövetőt vagy elkövetőket, a nyomozást közösen folytatják a SRI, a Legfőbb Ügyészség és a honvédelmi minisztérium egységei;- A helyszíni vizsgálatokat elvégezték a szakértők, az autót egy speciális helyre szállították;- Minden lehetséges forgatókönyvet szem előtt tartva zajlik a nyomozás, több tanút is kihallgattak, de beszéltek az áldozat családtagjaival, a munkatársaival és ügyfeleivel is;- A ’89-es forradalom utáni Romániában volt már példa arra, hogy hasonló merényletekre készültek, de őket sikerült időben megállítani. Ez az első és egyetlen ilyen eset, Románia biztonságos ország, semmiféleképpen nem beszélhetünk sorozatos merényletekről, mint ahogyan azt sokan most nyilvánosan állítják.