Hihetetlen, de tudja még fokozni: Șoșoacă elképesztő oltásellenes kijelentéseket tett egy tévéműsorban

Diana Șoșoacă szenátor egy tévés interjúban hetet-havat összehordott a koronavírus elleni oltáskampánnyal kapcsolatosan. Arra kérte a román állampolgárokat, ne oltsák be magukat, és azt állította - természetesen minden bizonyíték nélkül -, hogy a vakcina a nők esetében vetélést vagy meddőséget okoz.



"Nagyon világos, hogy vannak olyan mellékhatások, amelyek akár halálhoz is vezetnek, és amíg ez az emberiségen végzett kísérlet tart, tehát 2023 decemberéig (sic!), addig az oltás ellen fogok kampányolni" - nyilatkozta a szenátor."Arra kérek mindenkit, hogy ne oltsa be magát mindaddig, amíg nincs kidolgozva egy kárpótlási rendszer az esetleges mellékhatásokért, amelyek érhetik őt immunizálás közben, vagy azt követően, hogy megkapta az oltást.A legsúlyosabb mellékhatás, azaz halál esetén az elhunyt családját 5 millió euróval kellene kárpótolni!" - lendült bele a riporter kérdéseire válaszolva Șoșoacă.De nem állt le a kárpótlások részletezésénél a törvényhozó, hanem a leghajmeresztőbb összeesküvéselméleteket is felmondta , többek között azt, hogy "az oltás kihat az emberi genomra, ami azt jelenti, hogy Isten helyébe lép, és megváltoztatja a DNS szerkezetét, vagyis az oltottak már nem lesznek többé emberek!"A képtelen állítások hosszú sorát nem folytatjuk, még egyetlen egyet emelünk ki a végére, éspedig azt, amelyben azt részletezi a mindenhez is értő szenátor, hogy azok a nők, akik beoltatták magukat, már nem is gyerekeket fognak a világra hozni, hanem "pszeudoembereket".