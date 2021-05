12 tagország 4 ezer katonája gyakorlatozik Romániában - a hadgyakorlatot meglátogatták a NATO vezetőségi tagjai

Közös sajtótájékoztatót tartott hétfőn Bukarestben az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) főtitkárhelyettese, Mircea Geoană és a NATO Katonai Bizottságának elnöke, Stuart Peach légvédelmi tábornagy. A NATO vezetősági tagjai a Steadfast Defender hadgyakorlat alkalmából látogattak Romániába.



Mircea Geoană az eseményen rámutatott, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete a lehető legjobb alkalmazkodási képességgel a biztonsági környezet új kihívásaihoz igazítja a közös védelmet, "mert amikor a világ változik, a NATO is változik".A NATO főtitkárhelyettese a Romániában zajló hadgyakorlat kapcsán rámutatott, "azt régóta tervezik már, nem irányul senki ellen és szigorúan védelmi jellegű, ugyanakkor teljes átláthatóság közepette tartják.Mircea Geoană hangsúlyozta, a NATO felkészült és képes arra, hogy szükség esetén megvédje szövetségeseit.A fehérorosz repülőgép-eltérítéssel kapcsolatban a főtitkárhelyettes leszögezte, a NATO ezt határozottan és egyértelműen elítélte."A tett elfogadhatatlan, súlyosan sérti a polgári légi közlekedésre vonatkozó valamennyi szabályt, államilag támogatott emberrablásnak minősül" - fogalmazott, hozzátéve, a NATO támogatja, hogy nemzetközi vizsgálat keretében tisztázzák az ügyet, ugyanakkor követelik Raman Prataszevics fehérorosz újságíró és barátnője, Sofia Sapega szabadon bocsátását.Mircea Geoană úgy vélekedett, egy esetleges NATO-Oroszország tanácskozáson az ukrajnai helyzet lenne az elsődleges megvitatandó téma.Geoană arról is beszámolt, hogy az utóbbi évben többször is kérte az orosz felet egy NATO-Oroszország találkozóra, legutóbb néhány nappal ezelőtt, Oroszország azonban mindmáig nem adott pozitív választ.A NATO védelmi képességéről szólva kifejtette: tudják, hogy Oroszország nagyon nagy figyelmet fordít arra, amit tesznek, és nyilvános üzenetük része, hogy a NATO készen áll az elrettentésre és minden szövetséges terület megvédésére.'Oroszország fellépése destabilizáló hatású. Sajnos azt látjuk, hogy Oroszország egyre elnyomóbbá válik belső politikai ellenfeleivel szemben, és egyre agresszívabbá válik külpolitikai téren. (...) Alkalmazkodunk ehhez a helyzethez " - tette hozzá.A Steadfast Defender hadgyakorlatról Mircea Geoană úgy fogalmazott: a kiképzés célja egyértelmű üzenetben közölni, hogy a NATO valóban képes megvédeni minden szövetségesét.védelmi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Románia évek óta szerepet vállal a régió közös védelmének kiépítésében. "A 2014-es ukrajnai válságot követően Románia minden szövetségi csúcstalálkozón konkrét javaslattal állt elő a keleti szárny megerősítésére, és területet, katonai struktúrákat és tapasztalatot is biztosított a régió teljes biztonsági architektúrájának kiépítéséhez" - mondta a miniszter.A NATO Katonai Bizottságának elnöke,légvédelmi tábornagy a Romániában folyó hadgyakorlat kapcsán azt mondta: szükség van a szövetségen belüli koordinációra. 'Nem készülünk semmilyen konkrét fenyegetésre, de amikor tervezünk, realistáknak kell lennünk. Ez a hadgyakorlat egy hadgyakorlat-sorozat része' - mondta Peach.'Egy kiszámíthatatlan világban a mi Szövetségünk erős és felkészült marad. Egyetlen ország sem tud egyedül szembenézni a jelen kihívásaival' - szögezte le a légi marsall.vezérkari főnök a Fekete-tenger térségének biztonságáról beszélt, kiemelve, hogy amennyiben a biztonsági helyzet megkívánja, hatékony csapatok gyors bevetésére van szükség.A több mint 20 NATO-tagállamban zajló Steadfast Defender 21 elnevezésű szövetséges gyakorlat gyorsreagálású szakasza, a Noble Jump 2021 tizenkét NATO-ország mintegy 4000 katonájának részvételével zajlik Romániában.