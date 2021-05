Ismét Sepsiszentgyörgyre készül Trianont megünnepelni a román szélsőjobb

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is Sepsiszentgyörgyön tervezik megünnepelni a trianoni békeszerződés évfordulóját román szélsőségesen nacionalista szervezetek, köztük az úzvölgyi katonatemetőbe betörő akciót megszervező Calea Neamului is.



, a szervezet elnöke a közösségi médiában tett felhívást arra, hogy június 4-én minél több szimpatizáns látogasson el a székelyföldi megyeközpontba. A szélsőjobboldali mozgalmár azzal indokolja, hogy Sepsiszentgyörgyön, és nem egy román többségű városban kívánnak ünnepelni, mert "Kovászna megyében több olyan szervezet és politikus van, amelyek és akik rendre kétségbe vonják Románia területi egységét és a trianoni békeszerződést, és területi autonómiát követelnek".Az elnök emlékeztet rá, hogy az előző években is itt ünnepeltek, bár tavaly a járvány miatt csupán száz résztvevőt engedélyezett a "nem túl barátságos" polgármesteri hivatal. Idénre emlékezetes ünnepséget ígér, valamint két óriásmolinót is ki akarnak feszíteni, az egyiken a román hadsereg 1916-os, Kárpátokon való átkelése, a másikon az 1918-es Gyulafehérvári Nemzetgyűlés lesz látható.A szélsőséges szervezetek két éve, Trianon 100. éves évfordulóján is Sepsiszentgyörgyön ünnepeltek, akkor a Transindex is a helyszínen volt, íme: