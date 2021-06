Euroatlanti Ellenálló-képességi Központot hoztak létre Bukarestben

Klaus Johannis államfő úgy nyilatkozott hétfőn, az Euroatlanti Ellenálló-képességi Központ (E-ARC) székhelyének felavatásán, hogy ez egy 'feltétlenül szükséges eszköz', amely többlet értéket fog jelenteni a jelenlegi geopolitikai helyzetben.



"Biztos vagyok benne, hogy ez a projekt, amelyet már most az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Európai Unió és nemzetközi partnereink elismerése és érdeklődése övez, a jelenlegi geopolitikai helyzetben többlet értéket fog képviselni. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy az európai és euroatlanti értékközösséghez tartozó államokat és társadalmakat érő kihívások és fenyegetések - beleértve a nem hagyományosakat is - egyre sokszínűbbek és egyre nehezebben leküzdhetők. Ezért minden szinten fokozni kell az éberségünket' - mondta az elnök.Johannis kifejtette, a világjárvány még élesebben rávilágított az ellenálló képesség fontosságára országon belül és nemzetközi szinten egyaránt. Ha új, kedvezőtlen helyzet áll elő, az racionális gondolkodásra és cselekvésre sarkall, így született meg az az elhatározás Románia részéről, hogy létrehozza a központot - tette hozzá.Az államfő hangsúlyozta, az E-ARC létrehozása újabb bizonyítéka annak, hogy Románia elkötelezetten támogatja az európai és euroatlanti biztonság ügyét.'Azt szeretnénk, ha ez az intézmény a NATO és az Európai Unió, illetve a két szervezet tagállamai és partnerállamai számára a kiválóság és a szakértelem egyik központjává válna" - fogalmazott.A központ ünnepélyes felavatásánkülügyminiszter,, a NATO főtitkárhelyettese, és, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős biztosa is részt vett.

Az Euroatlanti Ellenálló-képességi Központ (E-ARC) a kormány teljes támogatását fogja élvezni

, és valódi többletértéket jelent majd, amely Romániának, a NATO-, valamint az európai uniós partnereknek egyaránt előnyére válik - jelentette kiminiszterelnök a központ ünnepélyes megnyitóján.A miniszterelnök elmondta, az intézmény a külügyminisztérium alárendeltségébe fog tartozni, és a kormány, valamint személyesen a kormányfő teljes támogatását fogja élvezni.Kifejtette, az ellenálló képesség megerősítése nemzetközi szinten is sürgetővé vált. A központ sokrétű szakértői tudásból merítkezik, és többletértéket jelent majd Románia és az ország partnerei számára - mutatott rá Cîţu.A kormányfő úgy vélekedett, az a tény, hogy az ünnepélyes felavatáson jelen van a NATO főtitkárhelyettese, valamint az Európai Bizottság alelnöke, kedvező előjele a majdani együttműködésnek, mivel Románia számára az ellenálló képességgel kapcsolatos nemzetközi együttműködés fő platformjai a NATO-hoz és az Európai Unióhoz kapcsolódó platformok lesznek., a NATO főtitkárhelyettese üdvözölte Románia döntését, hogy létrehozza az Euroatlanti Ellenálló-képességi Központot (E-ARC), meggyőződését fejezve ki, hogy az intézmény jelentős mértékben hozzájárul majd a társadalmi szintű ellenálló képesség megszilárdításához.'Örülök, hogy ezt a nemzetközi központot nem kizárólag a NATO-val való kapcsolatnak, hanem a NATO és az EU közötti nélkülözhetetlen stratégiai partnerségnek ajánlják fel' - mondta Geoană az E-ARC avatóünnepségén, hozzátéve, hogy a NATO és az Európai Unió kapcsolatának vonatkozásában az ellenálló képesség az a téma, amelyet ő maga első helyen kezel.A központ célja, hogy szakértelmet nyújtson, ötleteket generáljon, együttműködjön a civil- és magánszférával, és képes legyen olyan rendszert létrehozni, amelyben a társadalmi szintű ellenálló képesség megerősödik.Mircea Geoană a NATO-főtitkár nevében is gratulált a román hatóságoknak, "csodálatra méltó erőfeszítésnek" nevezve az E-ARC létrehozását.A NATO főtitkárhelyettese arról is beszélt, hogy Európában vagy Észak-Amerikában nem érezhetjük magunkat biztonságban, ha a szomszédságunk sérülékeny. 'Ezért bátorítom azt az elgondolást, hogy talán ennek a központnak az is lehet egy további hivatása, hogy támogassa azokat a NATO- és EU-partnereket is, akiknek ellenálló képességre van szükségük, hogy felvértezzék magukat a sebezhetőséggel szemben " - mondta Geoană.