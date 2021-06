Beperelnék a nagyváradi önkormányzatot a műanyagkoszorú-gyártók, mert kitiltották az árujukat a temetőből

Több műanyag koszorúkat gyártó vállalkozás perleni készül a nagyváradi polgármesteri hivatal alárendeltségbe tartozó Helyi Közterület-fenntartó Vállalatot (ADP), miután az intézmény június 1-jétől megtiltotta a városi temetőben az ilyen típusú koszorúk használatát - számolt be az ebihoreanul.ro.



Az ADP döntése szerint környezetvédelmi okokból (mivel nem újrahasznosíthatóak) tilos a műanyag koszorúk árusítása és elhelyezése, illetve azoké a természetes alapanyagú koszorúké is, amelyek fémvázra készülnek, mivel azokat nem lehet komposztálni. Ugyanakkor a tiltást ki fogják terjeszteni más településekre is. Az ADP közlése szerint csak a szeméttelepre való elhelyezésük - mint nem újrahasznosítható hulladék -, havi 60 ezer lejes költséget jelent a számukra.Mióta értesültek a nagyváradi döntésről, az aradi, karánsebesi, nagylaki és temesvári papok is elkezdték mondani, hogy nem kell nekik a műanyag koszorú. Két hete nem volt egy kliensünk sem. Készletre dolgozunk, 60 fizetett alkalmazottal - panaszkodott a lapnak, a Serplast Nagyvárad igazgatója, amelyik a legrégebbi ilyen profilú cég az országban.Az ország 14 legnagyobb gyártója most egy kolozsvári ügyvédi irodához fordult, hogy perbe fogja az ADP-t.