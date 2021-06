164 új megbetegedést jelentettek, több mint 16.700 tesztet végeztek

A legutóbbi tájékoztatás óta 164 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 16.700 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1.078.142-re nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma. 1.040.869 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 7.924.894 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 1.179.766 antigén gyorstesztet végeztek el.Az elmúlt 24 órában 10.475 RT-PCR tesztet végeztek el (4256-ot az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 6219-et pedig kérésre), és 6270 gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 45 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.

2089 személyt kezelnek kórházban

COVID-19-cel - jelenleg 391 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Románia területén 5117 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 2497 pedig intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 27.695 személy van házi, 54 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 454 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban.Az elmúlt 24 órában

62, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés

. Ezzel 30.415-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.Az elmúlt 24 órában 35 férfi és 27 nő elhalálozását jelentették. Őket Bákó, Bihar, Botoşani, Brassó, Buzău, Călăraşi, Krassó-Szörény, Konstanca, Hunyad, Hargita, Ilfov, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Szeben, Temes megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A GCS szerint a 62 személy közül 26-an korábban hunytak el, de csak most kerültek be az adatbázisba. Az utólagosan bevezetett haláleseteket Botoşani, Călăraşi és Hunyad megyéből jelentették.A halálos áldozatok közül három személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, hat személy 50 és 59 év közötti, tizenöt 60 és 69 év közötti, tizenkilenc személy 70 és 79 év közötti volt, tizenkilenc beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.Ötvenkilencen közülük más betegségben is szenvedtek.A járvány kezdete óta 191, koronavírussal diagnosztizált, külföldön élő román állampolgár haláláról érkezett jelentés.

Az ország valamennyi megyéje és a főváros is zöld zónásnak minősül

járványügyi szempontból. Mindegyik megyében 1 ezrelék alatti a fertőzöttségi arány.Bukarestben 0,31-re mérséklődött az ezer lakosra jutó esetszám, egy nappal korábban 0,32 ezrelék volt. Továbbra is Fehér megyében a legnagyobb a lakosságarányos esetszám, 0,50, és Gorj megyében a legkisebb, 0,08.A legutóbbi jelentés óta a fővárosban és öt megyében regisztráltak legalább tíz új esetet: Bukarest - 18, Prahova - 24, Kolozs - 19, Galac - 16, Dolj - 11, Olt - 10.Beszterce-Naszód, Gorj, Mehedinţi, Suceava és Teleorman megyéből egyetlen új megbetegedést sem jelentettek.