Újabb pert nyert az Úz-völgye kapcsán a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat

Óvatos optimizmussal tekint a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az Úz-völgyi perek kimenetelére



Újabb pert nyert első fokon a bákói törvényszéken az Úz-völgye kapcsán a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. Az ügy részleteiről június 3-án sajtótájékoztatón számolt be, a jogvédelmi szolgálat vezetője és az eseteket sikerre vivőügyvédnő.A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ez idáig három pert indított az Úz-völgyi katonatemető ügyében, kettőben pedig kedvező döntés született a Csíkszentmárton önkormányzatát képviselő Kis Júlia ügyvédnőnek köszönhetően.A legfrissebb fejlemények tükrében az ügyvédnő kiemelte, eddig kilenc tárgyalást folytattak az ügyben. A bákói törvényszék május 26-án első fokon a 414/2021-es számú határozatban helyt adott Csíkszentmárton község keresetének és semmisnek nyilvánította Dărmănești város tanácsának 2019. március 29-én elfogadott 29-es számú határozatát és az ezt módosító 2019. június 25-én elfogadott 48-as számú határozatát, amelyben

jogtalanul döntöttek arról, hogy az Úz-völgyi temetőt Dărmănești város közvagyonába foglalják.

Továbbá jóváhagyták Hargita megye és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat perbelépési kéréseit, valamint visszautasították Dărmănești város perbelépési kérését. Ugyanakkor jóváhagyták Bákó megye prefektusának keresetét, aki szintén a törvényszéktől kérte a Dărmănești-i helyi tanács 29. számú határozatának semmissé nyilvánítását, mely keresetet összevonták és együtt tárgyalták a Csíkszentmárton község által benyújtott keresettel.A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ügyvédje kihangsúlyozta, az említett határozat törvénytelenségét bizonyítja, hogy

Dărmănești város helyi tanácsa olyan területről rendelkezett, amely nem tartozik a város tulajdonába.

Közigazgatási szempontból és tulajdonjogi szempontból a temető területe Csíkszentmártonhoz tartozik, ezt több bizonyíték is alátámasztja.Ennek értelmében a telekkönyvi bejegyzés is törvénytelen. Az elfogadott határozat figyelmen kívül hagyja, hogy törvényesen sem a települési, sem a megyei határokat nem lehet tanácsi határozat által módosítani. A határozat kiközlésétől tizenöt nap áll a felek rendelkezésre a fellebbezés benyújtására, ezt követően a bákói ítélőtábla jogerős döntést hoz az ügyben.Továbbá

folyamatban van az építési engedély megsemmisítése és a katonatemető eredeti állapotának visszaállítása kapcsán indított per is

. A jogvédelmi szolgálat ügyészségi feljelentést tett a temetőrongálás kapcsán, amit az ügyészség két alkalommal is visszautasított, a MIJSZ bírósági úton megtámadta és megnyerte. A bírósági döntés értelmében, az ügyészségnek folytatnia kell a nyomozást az ügyben.Benkő Erika elmondta a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a kezdetektől aktívan részt vesz az Úz-völgyi ügy támogatásában, és a továbbiakban is azon dolgoznak, hogy sikerre vigyék azt. „Ismerjük a törvényhozás ritmusát, óvatos optimizmussal kezeljük ezt az ügyet. Mindenképp nagy teljesítmény, hogy kedvező ítélet születtet a jogvédelmi szolgálat két perében. Továbbra is ezen a szakmai szinten folytatjuk a munkát.”Közlemény: a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóirodája