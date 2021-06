Gheorghiţă: több mint 85 ezer személyt oltottak be a háziorvosok

Egy hónap alatt több mint 85.000 személyt immunizáltak koronavírus ellen a háziorvosi rendelőkben - tájékoztatott csütörtökön Valeriu Gheorghiţă.



A koronavírus elleni oltáskampányt koordináló bizottság vezetője sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy május 4-e óta, amikor a háziorvosokat is bevonták a kampányba, 2127 rendelőben kezdődött el az immunizálás. Ezek közül 1062 városon, 1065 vidéken működik. Június 2-áig 85.709 személyt immunizáltak a rendelőkben, közülük 36.374-et (42%) városon és 49.335-öt (57%) vidéken.Gheorghiţă szerint Temes megye vezet 4235 személlyel a városokon működő háziorvosi rendelőkben beoltottak számát illetően, majd Bukarest következik 1865 beoltottal, Dâmboviţa megye 1808, Arad megye 1702 és Konstanca 1677 személlyel.A vidéki rendelőkben immunizáltak esetében Dolj megye áll az első helyen 3018 személlyel, majd Călăraşi - 2874, Maros - 2763, Dâmboviţa - 2711, Temes - 2683 és Argeş - 2575 megye következik.Az oltáskampány vezetője arról is beszámolt, hogy a május 24-e és június 2-a közötti időszakban beoltottak több mint 75%-a előzetes előjegyzés nélkül jelentkezett az oltási központokban. Az említett időszakban 148.721 személyt oltottak be a vakcina első dózisával, 112.696-ot előjegyzés nélkül.Romániában ez idáig 22.806 külföldi állampolgárt oltottak be COVID-19 ellen, 20.308 személy mindkét adagot megkapta, mondta még Gheorghiţă.Jelenleg 30 megye 107 közkórházában oltanak, és 23 magánkórházban is zajlik a beutalt páciensek immunizálása. Ezen a héten további 35 közkórház, illetve öt magánkórház csatlakozik az immunizálási kampányhoz. A mobilcsapatok több mint 16.140 vidéki személyt oltottak be ez idáig - számolt még be az oltáskampány koordinátora.