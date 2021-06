Egyelőre még finomkodnak, de megy az adok kapok Cîțu és Orban között

Bár a PNL elnökéről csak szeptember végén döntenek a párt tagjai, fokozódik a hangulat a PNL jelenlegi elnöke, Ludovic Orban és kihívója, Florin Cîțu miniszterelnök között.



Az elnökjelöltek legutóbb azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy elkezdtek egymás fölé licitálni.Amíg Florin Cîțu azt mondta, hogy itt az ideje, hogy a PNL lépéseket tegyen egy új, európai vezetés felé, ami könnyebb lenne, ha ő lenne a PNL elnöke. Addig Orban erre reagálva kijelentette, valójában ő jelenti a garanciát a kormánykoalícióra nézve, hisz a tárgyalások alatt (ezen belül Románia helyreállítási tervének letisztázásakor), illetve a válsághelyzet alatt is, kulcsszerepet játszott miniszterelnökként, majd PNL elnökként.A parlamenti sajtótájékoztatón Orban ellenfele támogatói körére is reflektált, kijelentve, hogy a 17 megyei elnök , aki a miniszterelnököt támogatásáról biztosította, nem a szervezet álláspontját képviselte. Állítása szerint – függetlenül az elnök személyes véleményétől –, közülük öt megyei szervezet Orban mellett foglalt állást.Cîțut egyébként az erdélyi erősemberek azért is támogatják, mert Orbant gyengekezűnek érezték, például akkor, amikor fontos minisztériumokat adott oda a kormánykoalíciós partnereknek. De olyan is volt Kolozs megyében, amikor a helyi szervezet kritikájára válaszul a PNL elnöke az RMDSZ-nek adta Kolozs megye prefektusi helyét, ami nem igazán tetszett a jelenleg miniszterelnököt támogatókolozsvári polgármesternek sem (akinek voksa a választást is befolyásolhatja ).A PNL Kongresszus a tervek szerint: szeptember 25-re esedékes.