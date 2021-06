Exkluzív: a nyilvános szoptatás törvénye a kétévesnél nagyobb gyerekek szoptatására is vonatkozik!

Úgy tűnik, tévesen jelent meg szinte a teljes romániai sajtóban a nyilvános szoptatásra vonatkozó törvénytervezet tartalma, egy korábbi verziót mutattak be, nem pedig azt a változatot, amelyet a képviselőház megszavazott.



A sajtóban az jelent meg, hogy a törvénytervezet rendelkezései a 24 hónaposnál kisebb gyerekek szoptatására vonatkoznak, ám ezt a diszkriminatív kitételt még 2020 májusában a képviselőház férfi-női esélyegyenlőségi bizottságában törölték

itt végigkövethetők . Bár a képviselőház által elfogadott végleges szöveg még nem elérhető online, a Transindex megkereséséreRMDSZ-es képviselő, az esélyegyenlőségi bizottság tagja megerősítette,

a június 3-i szavazáson azt a verziót fogadták el, amelyben nem szerepel a 24 hónapos korlátozás.

Június 3-án a képviselőház megszavazta a nyilvános szoptatásra vonatkozó jogszabály-tervezetet , amely szankciókat helyez kilátásba azok számára, akik akadályozni próbálják a szoptatni akaró anyát, vagy épp ki akarják tessékelni, amiért etetni szeretné a gyerekét. Büntethetővé vált az is, hogy ha nem szolgálnak ki valahol egy nőt azért, mert szoptat, amennyiben a szóban forgó szolgáltatásra egyébként jogosult lenne. Magánszemélyek 100 és 500 lej közötti, jogi személyek 1.000 és 2.000 lej közötti bírságot kaphatnak. Jogsértés esetén a rendőrséget, illetve a fogyasztóvédelmi hatóságot lehet értesíteni, a kihágás természetétől függően.A képviselőház döntő házként szavazott, a jogszabályt mégelnöknek kell kihirdetnie ahhoz, hogy törvényerőre emelkedjen. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a szoptatásnak a gyermek legalább 6 hónapos koráig kizárólagosnak kell lennie (tehát ne kapjon pótlást vagy más táplálékot), és a szoptatást a gyermek legalább 2 éves koráig érdemes fenntartani, ugyanakkor rámutatnak, hogy a 2 év utáni szoptatásnak számos előnye van a gyermek fejlődése szempontjából.ügyvéd szerint a romániai törvénytervezet korábbi verziója a 24 hónaposnál, azaz kétévesnél idősebb gyerekek kizárásával valóban diszkriminatív volt. Az egészségügyi ajánlások szerint az elválasztásnak ideális esetben fokozatosan, a szoptatott gyermek igényeit figyelembe véve kellene történnie.Természeti népeknél és főemlősöknél végzett kutatások alapján egyébként a természetes elválasztódás - tehát amikor a gyermek magától hagy fel a szoptatás igénylésével - 2-7 éves korban következik be.