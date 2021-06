Pangás a mobil oltóközpontokban: a sepsiszentgyörgyiben egy hét alatt csak 23 embert sikerült beoltani

Több mint 5500 személyt oltottak be koronavírus ellen az elmúlt hét alatt az országszerte megnyitott ideiglenes oltóközpontokban - tájékoztatott hétfő este Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, az oltáskampányt koordináló országos bizottság alelnöke.



A mobil csapatok országszerte jelen voltak a településeken, mivel szeretnék minél közelebb vinni az emberekhez az oltást, írta Baciu Facebook-bejegyzésében.Az oltáskampányt koordináló bizottság alelnöke szerint az egy hetes egyenleg így néz ki: Dolj megyében 1385 személyt oltottak be, Suceava megyében szintén 1385-öt, Neamţ megyében 1294-et, Bukarestben, az Otopeni repülőtéren megnyitott oltóközpontban 300-at, Arad megyében a nagylaki határátkelőnél nyitott pontban 278-at, a iaşi-i repülőtéren 218-at, a Szatmár megyei petei határátkelőnél 184-et, a marosvásárhelyi repülőtéren 174-et, a Bihar megyei borsi határátkelőnél 104-et, a konstancai vasútállomáson 59-et, Argeş megyében 51-et, Gorj megyében 41-et, Hunyad megyében 40-et, Botoşani megyében 35-öt, Kovászna megyében, a Sepsiszentgyörgy központjában megnyitott oltópontban 23-at.Baciu rámutat még, hogy a repülőtereken továbbra is nyitva maradnak az ideiglenes oltóközpontok, és a mobil csapatok településről településre fognak járni.Az országban nagyon megcsappant az oltási kedv az utóbbi időszakban, a tegnap esti napi összesítésben például 50 ezernél is kevesebb személy szerepelt. Korábban a hatóságok a napi 80-100 ezres számmal kalkuláltak.Kovászna megye az időnként közzétett megyei statisztikák szerint a sereghajtók között van Romániában, ami a beoltottsági arányt illeti.