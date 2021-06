Napi koronavírus-mérleg: kevés tesztből kevés új eset

A legutóbbi tájékoztatás óta 202 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte közel 19.000 koronavírustesztet végeztek - közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1.079.154-re nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában.1.043.371 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 8.024.302 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 1.235.570 antigén gyorstesztet végeztek el.Az elmúlt 24 órában 18.949 RT-PCR tesztet végeztek el (10.858-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 8091-ot pedig kérésre) és 11.877 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 58 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.1526 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelenleg 295 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 3297 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 1989 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 23.076 személy van házi, 62 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 552 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban. A GCS emlékeztet, hogy létezik egy zöldvonal (0800800165), amelyen az egészségvédelmi szabályok megsértését be lehet jelenteni.Az elmúlt 24 órában 277, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS szerint a 277 személy közül 256 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán.1526 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelenleg 295 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Az összes megye továbbra is zöld zónás, az országos fertőzöttségi arány 0.17 ezrelék.