Július 1-től üzemelik be a digitális zöldigazolvány platformját Romániában

Az EU-n belüli szabad közlekedést biztosító digitális zöldigazolványt kezelő platform július elsejére készül el a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) közreműködésével - közölte az intézmény igazgatója, Ionel-Sorin Bălan.



Bălan a parlament két védelmi bizottságának együttes ülésén vett részt kedden. Ebből az alkalomból elmondta, a platform üzembe helyezése folyamatban van, és július elsejére elkészül.Az informatikai platformok három típusú igazolvány generálására lesznek alkalmasak: az egyik azt igazolja, hogy tulajdonosa be van oltva, a másik, hogy tulajdonosa átesett a COVID-19-en, a harmadig pedig azt, hogy az illetőt negatívan tesztelték koronavírusra.A STS igazgatója elmagyarázta, az igazolványhoz egy portálra kell bejelentkezni, megadni bizonyos adatokat, amelyeket az országos oltási jegyzék vagy a Coronaforms révén leellenőriznek. A kérvény kitöltése után a kérelmező saját fiókjába kapja majd meg az igazolványt, amelyet elektronikusan is lehet tárolni (például mobiltelefonon vagy más eszközön), és ki is lehet nyomtatni. A hatóságok egy alkalmazás révén ellenőrzik le az adatok hitelességét.Hozzátette, az alkalmazást az európai szabályokkal összhangban fejlesztik ki, és tartják magukat az európai ütemtervhez.