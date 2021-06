Újabb megbetegedési hullám esetén vesztegzár alá kerülhetnek azok a települések, ahol kevés a beoltott

Románia Európában a 15., világviszonylatban pedig a 28. helyen áll a SARS-CoV-2 elleni vakcina mindkét dózisával beoltottak arányát tekintve - tájékoztatott kedden a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján Andrei Baciu egészségügyi államtitkár.



Románia eddig 14.720.749 adag vakcinát kapott, ennek az 56,30%-át használták fel, ami szám szerint 8.288.345 adagot jelent.

Június 6-áig 20.317 dózis ment kárba objektív okok miatt, ez a felhasznált adagok 0,2%-a

Júniusban 6.538.961 adag vakcina érkezik Romániába.Eddig 527 vállalat csatlakozott az alkalmazottakat és azok családját immunizáló akcióhoz, ebből 83 cég a vendéglátói szektorban tevékenykedik. Az immunizálást végző 138 mobil csapat 47.405 személyt oltott be az akció keretében, közülük 2366-an vendéglátósok.Az előző hetekhez hasonlóan most is Brassó, Fehér és Bihar megye vezeti azoknak a megyéknek a rangsorát, ahol a legtöbb cég vállalta alkalmazottainak immunizálását: 85 Brassó, 60 Fehér és 37 Bihar megyében.A mobil oltócsapatok és oltóközpontok segítségével 17.035 személyt oltottak be.Vidéken az immunizáló karavánok és mobil oltócsapatok mindeddig 18.870 embert immunizáltak.

Gheorghiţă: csak az nem oltatja be magát, aki nem akarja



, a SARS-CoV-2 elleni immunizálási kampány koordinátora úgy nyilatkozott keddi sajtótájékoztatóján, hogy elégedett a kampány megszervezésével, és hogy valószínűleg Romániában a legkönnyebb hozzájutni az oltáshoz minden európai ország közül, ráadásul a polgárok az oltóanyag típusát is kiválaszthatják. "Jelenleg csak az nem oltatja be magát, aki nem akarja" - fogalmazott Gheorghiţă a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján.A katonaorvos úgy vélte, a lakosság immunizálásának ritmusa nem szervezési hiányosságok miatt lassul, és nem is kommunikációs vagy logisztikai akadályok okozzák, hanem az, hogy a lakosság egyes rétegei nem bíznak a hatóságokban. Ez a bizalmatlanság más oltásokkal kapcsolatban is tetten érhető, nem csak a COVID-19 elleni vakcina esetében, tette hozzá.Véleménye szerint Romániában sikerül féken tartani a járványt, naponta néhány száz új megbetegedést regisztrálnak, és 0,2 ezrelék körüli az országos incidencia.Keddi sajtótájékoztatóján megkérdezték az újságírók Gheorghiţától, meglátása szerint mikor éri el az 5 milliót a beoltottak száma Romániában. Az oltási kampány vezetője úgy véli, két-három héten belül teljesülhet ez a cél, de ez nagyban függ az oltási ütemtől. Rámutatott, mivel az oltásra jelentkezők 87 százaléka a platformon való előzetes regisztráció nélkül jelentkezik a központoknál, nehéz megbecsülni, hogy milyen ütemben zajlik majd az immunizálás a következő időszakban. A szakember hozzátette, a jelenlegi adatokból arra lehet következtetni, hogy nő a Johnson&Johnson egydózisú vakcinája iránti érdeklődés.Gheorghiţă elmondta még, jelenleg az a prioritás, hogy azokra a településekre összepontosítsák az erőforrásokat, amelyeken az átoltottság nem éri el az 5 százalékot.

"Azok a települések, amelyeken alacsony a beoltottak aránya, azt kockáztatják, hogy vesztegzár alá kerülnek, ha ismét nőni fog az új megbetegedések száma.

A magas átoltottságú településeken sokkal kisebb annak a lehetősége, hogy olyan mértékben nőjön az új esetek száma, ami korlátozó intézkedések bevezetését indokolná" - magyarázta.Gheorghiţă kiemelte, továbbra is cél a 60-70 százalékos átoltottság elérése, ezáltal ugyanis megelőzhető egy újabb megbetegedési hullám. Ennek a veszélye nem múlt el, a járvány nem ért véget, továbbra is terjed legalább négy aggodalomra okot adó vírusváltozat - figyelmeztetett a szakember.Az oltás beadására ösztönző esetleges jutalmak bevezetése kapcsán a katonaorvos rámutatott, nem került még szóba ez a lehetőség, és meglátása szerint nem is vezetne eredményre, nem lendítene az oltási kampány ütemén.Kedd esti adatok szerint az azt megelőző 24 órában 49.467 személy kapta meg Romániában a koronavírus elleni vakcinát. Ezzel 8.337.812-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 4.476.936 személyt oltottak be, közülük 440.237-en az első adagot, 4.036.699-en pedig a második dózist is megkapták.