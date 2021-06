Koronavírus: mindössze 120 új fertőzöttet találtak

A legutóbbi tájékoztatás óta 140 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 28 000 koronavírustesztet végeztek - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1 079 294-re nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában.1 043 482 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 8 043 386 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 1 244 874 antigén gyorstesztet végeztek el.Az elmúlt 24 órában 19 084 RT-PCR tesztet végeztek el (11.326-ot az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 7758-ot pedig kérésre) és 9304 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 49 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában 228, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés.A GCS szerint a 228 személy közül 214 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán.Ezzel 31 383-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.Az elmúlt 24 órában 122 férfi és 106 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Arad, Argeş, Bihar, Bákó, Brassó, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Gorj, Hargita, Iaşi, Máramaros, Neamţ, Olt, Prahova, Szeben, Teleorman, Ilfov megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A 214 korábban bekövetkezett haláleset közül egy 2020 júniusában, egy 2020 júliusában, kettő 2020 augusztusában, négy 2020 szeptemberében, tíz 2020 októberében, ötvenhat 2020 novemberében, negyven 2020 decemberében, harminc 2021 januárjában, huszonegy 2021 februárjában, harminchárom 2021 márciusában, és tizenhat 2021 áprilisában történt. Ezeket az elhalálozásokat Fehér, Argeş, Arad, Kolozs, Gorj, Ilfov, Iaşi, Máramaros, Neamţ, Olt, Prahova, Szeben, Teleorman megyéből és Bukarestből jelentették.A regisztrált 228 halott közül két személy a 30 és 39 év közötti, öt a 40 és 49 év közötti, huszonnyolc az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, hatvanhat 60 és 69 év közötti, hetven 70 és 79 év közötti volt, ötvenhét beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.216-an közülük más betegségben is szenvedtek.A járvány kezdete óta 191, koronavírussal diagnosztizált, külföldön élő román állampolgár haláláról érkezett jelentés.A járvány kezdete óta világszinten 3.549.710, koronavírussal diagnosztizált ember halálát regisztrálták.