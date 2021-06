Nincs már romániai a világ legjobb ezer egyeteme közt

Nincs már romániai egyetem a legjobb ezerben - legalábbis az egyik legrangosabbnak számító QS World University Ranking lista szerint, amelyben a Massachusettsi Technológiai Intézet vezet immár tíz éve folyamatosan.



A román egyetemek évről évre egyre lennebb csúsznak a világranglistán, amelyet a brit Quacquarelli Symonds cég felmérései alapján állítanak össze.Tavaly még a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Bukaresti Egyetem is a legjobb ezerben volt, idén mindkettő az 1001-1200 kategóriába került, ahol a temesvári Nyugati Egyetemet is találjuk. A lista alsóbb helyein ott van a iași-i Alexandru Ion Cuza, a nagyszebeni Lucian Blaga, a suceavai Ștefan cel Mare Egyetem, a kolozsvári Műszaki Egyetem, a brassói Transilvania és a temesvári és bukaresti politechnikai egyetemek is.A felsőoktatási intézményeket az akadémiai reputáció, az alkalmazottak elismertsége, idézettség, diákszám és nemzetközi hírnév alapján rangsorolják.Az első háromba az Oxford és a Stanford Egyetem is beletartozik. A kontinentális Európa legerősebb egyeteme, a lista szerint, az ETH Zürich. A listán összesen 1300 egyetem szerepel.