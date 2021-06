Nem bünteti meg a CNCD Teodosie érseket a nőkre tett kijelentései miatt

Nem büntette meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Teodosie tomisi érseket azért a rádióbeszédért, amiben arról értekezett, hogy a nőknek nem lehet fontos szerepe az egyházban a gyengeségeik miatt. A CNCD úgy ítélte meg, hogy az ilyen esetekben az egyház saját szabályzatait kell alkalmazni.



A CNCD közleménye szerint ebben az esetben a törvény által garantált vallásszabadság és egyházi autonómia részkeént kell tekinteni a kijelentést, amelyet az egyházi értelmezési és szabályrendszerben lehet tárgyalni.A CNCD idézi a 2006-os, 468. számú, a vallásszabadságról és egyházak státuszáról szóló törvényt, amelyben rögzítve van, hogy az egyházak, vallási egyesületek és csoportok tevékenységük során tiszteletben kell tartaniuk az alkotmányt és az ország törvényeit és nem megengedett nekik a közbiztonságot, közrendet, közegészséget, közmorált megsérteni, ahogyan az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat sem.A döntést 6-2 arányban szavazták meg a bírák. Az érseket az után jelentették fel, amikor is egy rádióműsorban azt mondta: "Egyetlen nő sem lehet pap. Ez a lényéből fakad. A nő nem képes állandó imádságban élni, az esendősége miatt. Miért lenne ez diszkrimináció? Ez a női kondíció. Ő kezdte, az ő hibája a bűnbeesés, és most is tehetetlen. Aranyszájú Szent János mondja nekünk: ha nem lett volna a bűnbeesés, nem így szaporodott volna el az emberi nem, hanem Isten szavai erejével, ahogy a bűnbeesés előtt mondta: szaporodjatok és sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet."