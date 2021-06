Részletekben fizetné a szelektív hulladékgyűjtés elmaradása miatti büntetést Marosvásárhely

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere részletekben szeretné kifizetni a városra kirótt 3,9 millió lejes büntetést a szelektív hulladékgyűjtés elmulasztásáért a környezetvédelmi minisztériumnak, és ilyen értelmű javaslatot tett párttársának, Tánczos Barna környezetvédelmi miniszternek, írja a Msnews.ro.



A városvezető szerint ez a megoldás lenne a legjobb Marosvásárhelynek, és találkozót kért Tánczostól, amire reményei szerint mihamarabb sor kerül, és elöljáróban megjegyezte, nyitottságot tapasztalt a javaslattal kapcsolatbanEz a 3,9 millió lej valójában a körkörös gazdasági illeték, amit az EU rótt ki, és ez az összeg csak a 2017-2019 időszakot fedi le. 2020-ra újabb büntetést kap a város, mintegy 2,5 millió lejest. Ám mivel jelen pillanatban, 2021-ben sem működik a szelektív hulladékgyűjtés Marosvásárhelyen, már várhatjuk a 2021-es büntetést is - állapítja meg a portál."A Marosvásárhelyre kirótt „büntetés” pontos jogi megnevezése „körforgásos gazdasági illeték”. Ez egy, az Európai Unió által meghatározott olyan büntetőilleték, amelyet hulladékgazdálkodási hiányosságok miatt, Marosvásárhely esetében az újrahasznosíthatatlan és nem szelektív módon gyűjtött szemét mennyisége alapján rótt ki a Környezetvédelmi Alapot kezelő hatóság (AFM)" - írja erről szóló Facebook-posztjában Soós Zoltán."Emiatt a jelenlegi városi tanácsnak és városvezetésnek az a feladat jutott, hogy a 2017-2020 között kiszabott, de az előző városvezetés által felelőtlen módon be nem fizetett büntetőilletékeket egy tételben kell befizetnünk a Környezetvédelmi Alapba. Fontosnak tartom ugyanakkor itt azt is kiemelni, hogy ezek az intézkedések az eljáró hatóság részéről automatizmusnak számítanak, ezeknek nagyságáról, kivetéséről vagy életbe léptetéséről sem miniszter, sem más tisztségviselő nem dönthet, és ezek időszerűségét sem bírálhatja felül. Az ettől eltérő politikai nyilatkozatok nem segítenek abban, hogy Marosvásárhely nehéz helyzetéről mindenki pontos képet kaphasson" - írja Soós, arra utalva, hogy az EMNP marosvásárhelyi szervezete előző nap kiadott egy nyilatkozatot azzal a címmel, hogy "Tánczos Barna ne büntesse Marosvásárhelyt a korábbi városvezetés hibáiért"."A jelenlegi helyzetben Marosvásárhely számára az egyetlen megoldás az lehet, ha el tudjuk érni, hogy a mintegy 3,9 millió lejes összeget ne egy tételben, hanem részletekre átütemezve fizethessük be. Ennek érdekében találkozót kértem Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter úrtól, amely megkeresésre a miniszter teljes nyitottsággal válaszolt, ezért bízom abban, hogy a találkozóra a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhet, s ennek folyományaként mindannyiunk számára pozitív hírrel, teljesíthető megoldással térhetek haza Bukarestből" - zárul a marosvásárhelyi polgármester posztja.