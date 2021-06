A diákszervezetek szövetsége szerint nem kellene még tovább tolni a tanári nyugdíjkorhatárt

Bírálja a Romániai Diákszervezetek Országos Szövetsége (ANOSR) a kormány azon tervezetét, amely lehetővé tenné – többek között az egyetemi tanárok számára is – a nyugdíjkorhatár 70 évig történő kitolását. A szövetség kéri a parlamenttől, hogy törölje az előírást a jogszabályjavaslatból.



Az ANOSR úgy véli, a nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó javaslat egy újabb féket jelent az egyetemek modernizációs folyamatában.„A szövetség álláspontja egyértelmű és határozott ebben a kérdésben: a felsőoktatási rendszer jelenlegi megszervezése alapján minden egyetemi oktatónak 65 éves korában nyugdíjba kell vonulnia, ahogyan azt az oktatási törvény eredetileg is előírta” – áll a közleményben.Az ANOSR szerint a 65 éves nyugdíjkorhatár azért is fontos, mert hozzáférhetővé teszi a tanári pályát a fiatalok számára. Az oktatási minisztérium statisztikái azt mutatják, hogy 2015 és 2019 között 27%-kal csökkent az egyetemi tanársegédek száma. „Ez még inkább rávilágít arra, hogy miért kell a rendszerbe belépők számának növelésére helyezni a hangsúlyt. Egy ilyen változtatás még inkább megzavarná a fiatalok szakmai útját, elbizonytalanítaná őket azzal kapcsolatban, hogy mikor kerülhetnek be a szakmába” – magyarázzák.A szövetség szerint a parlamentnek ki kell javítania ezt a „hibát” a kormány tervezetében, és olyan kezdeményezésekre kellene fordítania a figyelmét, amelyek javulást hozhatnak a romániai felsőoktatásban.