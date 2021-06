Konstancai ügyész: Románia a szemétmaffia valóságos Eldorádója

Románia sosem lesz Európa szemétdombja - fogadkozott csütörtökön Octavian Berceanu, a környezetvédelmi őrség vezetője, miután használt elektronika címen Nagy Britanniából importált, valójában veszélyes hulladékot tartalmazó konténert találtak egy razzia során a konstancai kikötőben.



A parti őrséggel közösen végzett rajtaütés során több tucatnyi elektromos és elektronikus hulladékként összegyűjtött, kidobott háztartási gépet (hűtőszekrényeket, mosógépet, televíziókészüléket, mikrohullámú sütőt) fedeztek fel egy Vrancea megyei cég által "importált" konténerben.A határrendészet szinte napi rendszerességgel számol be arról, hogy veszélyes hulladékot tartalmazó szállítmányokat leplezett le a határátkelőkön vagy a tengeri kikötőkben, amelyeket a rakomány jellegéről hamis fuvarlevelet kiállító román cégek importálnak.Berceanu a razzia után tartott sajtóértekezleten azt mondta: az üzletszerű környezetszennyezés, a "szemétmaffia" megfékezéséhez a szankciók szigorítására van szükség. Példaként azt hozta fel, hogy míg Nyugaton bűncselekménynek minősül egy illegális szemétlerakat létrehozása vagy egy teherautónyi hulladék elégetése, addig Romániában ez csak kihágás, ráadásul legtöbbször olyan - sokszor személyazonossági igazolvánnyal sem rendelkező - elkövetőket érnek tetten, akiken a kiszabott büntetéseket be sem tudják hajtani.A főfelügyelő szerint az illegális hulladékimport azonnali nyereség a szemétmaffia számára, hiszen Romániában legfeljebb tizedannyiba kerül a hulladék semlegesítése, mint Nyugaton."És az még a jobbik eset, ha az importált hulladék egy szabványos hulladéktárolóba kerül, és nem a mezőn végzi, rögtön ott, a határ közelében" - részletezte Berceanu.A kikötői razzián jelen lévő, a konstancai táblabíróság ügyésze azt állította: Románia a szemétmaffia valóságos Eldorádója, és menthetetlenül a földrész szemétdombjává válik, ha nem számolja fel a környezetvédelmi törvény kiskapuit, a jogszabály ugyanis szerinte "olyan lyukacsos, mint a sajt".A vádhatóság képviselője szerint a környezetvédelmi őrség nem rendelkezik sem megfelelő műszaki eszközökkel, sem megfelelő törvényi felhatalmazással ahhoz, hogy hatékonyan felléphessen a környezeti bűncselekmények elkövetői ellen."A környezetvédelmi őrségnek a román állam erejét megjelenítő hatáskörökkel kellene rendelkeznie. Viszont most csak úgy tehet büntetőjogi feljelentést, mint akármelyik sértett, és nem kezdeményezhet eljárást, mint egy bűncselekményt észlelő hatóság. A főfelügyelőt is egyszerűen el lehet zavarni, mert a törvény nem pontosítja, hogy mit és hogyan ellenőrizhet. Hát mit oldottunk meg azzal, ha a katonákat fegyvertelenül, konzervnyitóval küldjük a háborúba?" - idézte az ügyészt a G4Media hírportál. PublicDomainPictures képe a Pixabay -en.