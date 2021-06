Váratlan fordulat a bukaresti szemétkrízisben: a szerződés semmis, ami alapján a cég pénzt követel

Clotilde Armand, Bukarest első kerületének polgármestere csütörtök este bejelentette, most tudta meg, hogy a Romprest hulladékelszállító vállalattal kötött szerződés semmis, ami alapján a cég pénzt követel. Ugyanis két, érvényes és végleges bírósági döntés is kimondja azt, hogy a szerződést csalással kötötték meg, és semmisnek tekinthető.



Armand posztjában arra is reagált, amitkormányfő a bukaresti szemétkrízis kapcsán mondott, miszerint a feleknek be kell tartaniuk a szerződésben foglaltakat. "De mit csináljunk, kormányfő út, ha nincs szerződés? El sem hinné, ugye? Jöjjön és elmagyarázom" - írta Armand.Azon a napon, amikor, a kerület egykori polgármestere aláírta a szerződést a Rompresttel, 2008. június 30-án, a bukaresti fellebbviteli bíróság véglegesen és visszavonhatatlanul semmissé nyilvánította a teljes közbeszerzési procedúrát, amely nyomán a Romprest került ki győztesnek. 2011. március 22-én pedig a brassói fellebbviteli bíróság egy másik végleges és visszavonhatatlan határozatot adott ki, amiben semmissé nyilvánítják a közbeszerzés meghirdetési dokumentációját is, és ezzel ismét bebizonyítják, hogy Bukarest első kerületének hulladék-elszállítási szerződését jogi alap nélkül kötötték meg.A Romprest-szerződés tehát az igazságszolgáltatás megcsúfolásával, a PSD és a PNL engedélyével született, és több mint tíz évig hallgattak róla a politikai pártok - írja Armand."Maradnak a kérdéseim: ki adja vissza a pénzünket, amit 12 év alatt a legdrágább romániai hulladékelszállításért fizettünk, és hány közhivatalnok, polgármester és alpolgármester kell feleljen az igazságszolgáltatás előtt? Megtudjuk majd" - írja a polgármester, aki már bíróságra is vitte az ügyet, hiszen a szerződés, ami alapján a Romprest végrehajtással fenyegetőzik, semmis. "Case closed Romprest. Kérjük vissza a pénzüket, és távozzatok minél gyorsabban."