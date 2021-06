Műholdas erdőgazdálkodási rendszerről és a mikroműanyag-szennyezésről is tárgyalt Tánczos Magyarországon

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter hivatalos magyarországi látogatáson tartózkodott június 8–10. között.



„A Magyarországon már alkalmazott, műholdas technikával működő informatikai rendszer új fejezetet nyithat Romániában is a fenntartható erdő- és vízgazdálkodás terén”– nyilatkozta Tánczos,, Románia magyarországi nagykövetének éserdészetért felelős államtitkárnak a társaságában a budapesti székhelyű Lechner Tudásközpontban vett részt műholdas erdő- és vízgazdálkodási informatikai rendszerek bemutatóján.A miniszter vezette küldöttség szerdán a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre is ellátogatott, ahol a ProfiKomp cégcsoport több évtizedes szakmai tapasztalatával és munkásságával ismerkedett meg. Az eseményen jelen volt, a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár is.A ProfiKomp Európa vezető vállalkozásai közé tartozik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások és technológiák terén. A cég kiemelten foglalkozik a biológiailag bontható hulladékok aerob hasznosításával: a komposztálás, mechanikai-biológiai stabilizálás, bioszárítás technológiáival. A régió egyik vezető biohulladék-kezeléssel foglalkozó cégcsoportjának küldetése meghatározó szerepet betölteni a körkörös gazdaság kialakításában a korszerű biohulladékhasznosítás és minőségi termésnövelő anyagok előállítása területén. Tánczos Barna miniszter elmondta: „példáértékű értékteremtésnek voltunk tanúi: a gazdaságosság és fenntarthatóság jegyében, innovatív, gazdaságosan üzemeltethető komplex technológiák alkalmazásával a biológiailag bontható hulladékokból kiváló minőségű termésnövelő anyagok állíthatók elő.”Szerdán Nagy István agrárminiszter is fogadta Tánczos Barnát. Beszélgetésük központi témája a két ország közötti vízügyi és környezetvédelmi együttműködés továbbfejlesztése volt. A tervek szerint hamarosan sor kerülhet a Román-Magyar Környezetvédelmi Vegyes Bizottság (KVB) újbóli összehívására is. „A megbeszélés során áttekintettük a sokrétű és élénk magyar-román környezetügyi kapcsolatok elmélyítésének lehetőségeit. Továbbá a határvizek védelméről, a vízgazdálkodásról és az erdőgazdálkodás területén szerzett tapasztalatokról is tárgyaltunk” – részletezte a környezetvédelmi miniszter. Hozzátette: egyetértettek abban, hogy a környezetszennyezés közös régiós probléma, amelynek megoldására együtt kell válaszokat találni. Ugyanakkor a találkozón arról is beszéltek, hogy a magyar V4 elnökség lehetőség a régiós érdekek erőteljes képviseletére az EU-ban, például az uniós zöld megállapodás, illetve a védett területek és az öntözésfejlesztés területén.Csütörtökön Tánczoskülgazdasági és külügyminiszterrel,miniszterhelyettessel,kormánybiztossal, valamintinnovációs és technológiai miniszterrel találkozott.A Szijjártóval folytatott beszélgetésen téma volt a Tisza-szennyezés problémája, az illegális szemétlerakás felszámolása, a környezetkímélő energiaforrások EU-s szabályozása, a Duna Régió Stratégia, valamint a határon átnyúló európai programok. A találkozón Tánczos ismertette Románia hulladékgazdálkodási koncepciójának részleteit, amely hatékony megoldást jelentene a folyóvizek által, a határon átsodort szemét problémájára. A tárcavezető rámutatott arra is, hogy a környezetszennyezés visszaszorítása érdekében a szomszédos országok közös fellépésére van szükség. A felek egyetértettek abban, hogy két ország Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vegyes Bizottságának mielőbbi egyeztetésére van szükség. A találkozó helyszínéül Romániát javasolta Tánczos Barna.Környezetvédelmet érintő gazdasági fejlesztésekről, határmenti és nemzetközi gazdasági együttműködésekről esett szó a Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettesével folytatott beszélgetésen, majd Joó István környezetvédelmi miniszterrel, a Planet Budapest 2021 kormánybiztosával is egyeztetett Tánczos Barna.Magyarország 2021 végén Közép-Európa legnagyobb fenntarthatósági világeseményének ad otthont, a Planet Budapest 2021 - Fenntarthatósági Expót és Világtalálkozót. A rendezvény célja, hogy együttműködésben a visegrádi országokkal hozzájáruljon a fenntartható fejlődési fordulathoz.„A közép-európai térség ezzel történelmet ír, kézzelfogható, elérhető és költséghatékony válaszokat ad a fenntartható fejlődés területén tapasztalható kihívásokra, legyen szó a fenntartható vízgazdálkodásról, az élelmiszertermelésről, a hulladékgazdálkodásról vagy az energiafelhasználásról. A Planet Budapest 2021 célja, hogy hiánypótló találkozási pontot biztosítson, a résztvevők megosszák egymással tudásukat, tapasztalataikat, inspirálódjanak, és majd hazatérve politikailag, intézményesen és egyénileg is cselekedjenek a fenntartható fejlődés érdekében” – hangsúlyozta Tánczos Barna. A környezetvédelmi szaktárca vezetője magyarországi hivatali kollégájával arról tárgyalt, hogy a vízgazdálkodás, az energia, a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés, a hulladékgazdálkodás, a közlekedés és az okos városok koncepciója terén a két országnak milyen bevált programjai, módszerei, elképzelései vannak.Tánczos Barna hivatalos magyarországi látogatása zárásaként Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel folytatott megbeszélést. A találkozó fő témája a nemzetközi projektekben való együttműködés volt. A két miniszter egyetértett abban, hogy rendkívül fontos az innováció, az oktatás és a gazdaság összehangolása. „Románia és Magyarország, például a Horizon Europe program keretében, olyan közös terveket kell benyújtson, amelyek a folyók mikroműanyaggal való szennyezésének megszüntetésére, a mezőgazdasági hulladék feldolgozására, a magas széntartalmú hulladékok kezelésére, a bányameddők problémájára, a hidrogénstratégia alkalmazására kínálnak megoldást” – magyarázta a környezetvédelmi szaktárca vezetője, hangsúlyozva, számos olyan kutatási és innovációs, valamint gazdasági szempontból is előnyös környezetvédelmi projekt van tervben, amelynek mindkét ország a haszonélvezője.