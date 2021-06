A végzősöknek csupán kétharmada jelentkezett érettségire

A tizenkettedik és tizenharmadik osztályosok csupán kétharmada jelentkezett az érettségi vizsgára - jelentette ki Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, aki szerint ez az arány kisebb, mint amit az elmúlt években tapasztaltak.



Câmpeanu szerint elsősorban a világjárvány miatt bevezetett digitális oktatással magyarázható a rosszabb arány. Állítása szerint az online oktatás felerősítette a városi és vidéki iskolák között jelentős különbségeket, ami a diákok nagyobb arányú lemorzsolódásához vezetett. Nagyon sok diák azért maradt ki az oktatásból, mert nem álltak rendelkezésre számukra az online oktatáshoz szükséges feltételek, és képtelenek voltak lépést tartani. A miniszter szerint a járvány miatt aggasztó módon megnőtt az iskolaelhagyás veszélye."A különbségeknek a felerősödése az iskolai lemorzsolódáshoz vezetett. Sajnos, ezt az érettségi vizsgára jelentkezők számában is látjuk, a jelenlegi végző évfolyamból csak 114 ezren jelentkeztek, míg összesen 173 ezer tizenkettedik és tizenharmadik osztályos tanuló van. Tehát körülbelül kétharmaduk, a 66 százalékuk iratkozott be az érettségi vizsgára. Ez alacsonyabb, mint ahányan az előző években az érettségi vizsgára jelentkeztek"- nyilatkozta.A miniszter szombaton nyilatkozva ugyanakkor azt is bejelentette , hogy egy sor enyhítést javasol a minisztérium a tanfelügyelőségeknek a 8. osztályt záró képességfelmérőn és az érettségin. Például eltűnhetnek a plexifalak vagy a román nyelv és irodalom vizsgán lehetőség lesz aláhúzni a szövegeket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is szükséges a távolságtartás és a maszkviselés. További részleteket hétfőre igért.címoldali fotó: Jeswin Thomas / Pexels