Heves esőkre és felerősödő szélre figyelmeztetnek vasárnap a meteorológusok, Székelyföld is érintett

Az ország 31 megyéjére érvényes riasztást adott ki esőzések és felerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Intézet. A figyelmeztetés vasárnap 10 órától 23 óráig van érvényben.



Konstanca és Tulcea megyékben másodfokú, narancssárga van érvényben. A figyelmeztetés szerint a tengerparton várhatók különösen heves esőzések gyakori villámlással és erős széllökésekkel, helyenként akár jégesővel is. A csapadék mennyisége meghaladja majd a négyzetméterenként 40 litert, sőt helyenként akár az 50-60 litert is elérheti.Az intézet ugyanakkor sárga riasztást adott ki az ország több másik megyéjére is. Heves zivatarok és felerősödő széllökések várható Suceava, Neamţ, Hargita, Maros, Vaslui, Bákó, Kovászna, Brassó, Szebenm, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj megyékben, illetve a fővárosban.A felhőszakadás szerű esőzések során helyenként akár 35-40 liter eső is zúdulhat négyzetméterenként. Olténia nyugati és déli részén a szél 65-70km/h sebességűre erősödhet, a Dél-Kárpárok 1800 méter feletti magaslatain akár 90-100 km/h-s széllökések is előfordulhatnak.Felerősödő széllökésekre ugyanakkor Erdély más részen is lehet számítani.