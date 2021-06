Turcan: Orban három fontos minisztériumot cserélt el a képviselőház elnöki tisztségéért

Raluca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke kijelentette szombaton, hogy Ludovic Orban pártelnök a kormánykoalíció megalakításáról folytatott tárgyalások során három fontos minisztériumot "elcserélt" a képviselőház elnöki tisztsége megszerzéséért: az európai alapokét, a szállításügyit és a regionális fejlesztési minisztériumot.



"Azt hiszem, minden felelősségteljes PNL-s joggal volt elégedetlen ezzel a cserével, amely alapjában véve gyengítette a PNL kormányon belüli erejét. A miniszterelnöki tisztség a PNL-t illette meg, mert ez érte el a legjobb eredményt a választásokon, és a másik három minisztériumot átengedte a képviselőház-elnöki tisztségérért cserébe" - mondta Turcan Nagyszebenben, aholkormányfővel tartott közös sajtótájékoztatót.Ludovic Orban a kijelentéssel kapcsolatban vasárnap elmondta, hogy nincsenek titkai, és hogy senki nincs olyan információ birtokában, ami veszélyeztetné politikai karrierjét. Kifejtette, 31 évi közéleti tevékenysége alatt sok ellensége volt, akik támadást indítottak ellene, de a legtöbb ilyen kísérletről kiderült, hogy igaztalan állításokon, sőt, rágalmazásokon alapult.A történet még korábban kezdődött, amikor a PNL alelnöke,egy televíziós nyilatkozatban felszólította Ludovic Orbant, hogy hagyjon fel a "piszkos kampánnyal", és úgy vélekedett, hogy a pártelnök kijelentéseinek a párton belül kell maradniuk. Orbánt most arról kérdezték, hogy aggódik-e, milyen titokról ránthatja le a leplet Bogdan a kormányalakítási tárgyalások kapcsán. Orban állítólag anélkül cserélte el a három fontos miniszteri tisztséget a képviselőház-elnöki tisztségért, hogy konzultált volna pártbéli kollégáival. Orbán most azt is hozzátette, nem szokása a sajtón keresztül vitatkozni pártbéli kollégáival.Ludovic Orban korábban még azt nyilatkozta Botoşani-ban, hogy a kormánykoalíciós tárgyalások során elhagyták a tárgyalótestületbe választott, pártbéli csapattársai. "Elhagyott Rareş Bogdan, Raluca Turcan,, nemcsak hogy elhagytak a tárgyalások során, de még az országos politikai bizottság szabályellenes összehívását is ki akarták provokálni, hogy repítsék a levegőbe a koalíció létrehozását' - fogalmazott a PNL elnöke.