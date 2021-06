Az elmúlt egy napban 69 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában

A legutóbbi tájékoztatás óta 69 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 16.000 koronavírustesztet végeztek - közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 1.079.726-ra nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában. 1.044.237 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.



Jelenleg 1172 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, és 229 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 2842 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 1459 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 22.515 személy van házi, 74 intézményes karanténban.Az elmúlt egy napban összesen 30 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés.A GCS szerint a 30 személy közül 21 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán. Ezzel 31.834-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.A 30 elhalálozott közül 14 férfi és 16 nő. Őket Fehér, Argeş, Bihar, Botoşani, Brăila, Konstanca, Iaşi, Mehedinţi, Olt megyei, illetve bukaresti kórházakban kezelték. A regisztrált 30 halott közül két személy a 40 és 49 év közötti, öt az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, öt 60 és 69 év közötti, tíz 70 és 79 év közötti volt, nyolc beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. Mindannyian más betegségben is szenvedtek.Az ország valamennyi megyéje és a főváros is zöld zónásnak minősül járványügyi szempontból, minden megyében 1 ezrelék alatti a fertőzöttségi arány. Bukarestben 0,14 az ezer lakosra jutó esetszám, egy nappa korábban 0,15 volt. Prahova és Fehér megyében a legnagyobb a lakosságarányos esetszám - 0,25, illetve 0,22 -, és Gorj megyében a legkisebb, 0,02.A legutóbbi jelentés óta a legtöbb esetet Fehér (7) és Kolozs megyében (6) regisztrálták.Tizenhárom megyében - Arad, Brassó, Brăila, Buzău, Krassó-Szörény, Galac, Giurgiu, Hunyad, Mehedinţi, Szatmár, Szeben, Tulcea, Vaslui - egyetlen új megbetegedést sem jegyeztek.Ez idáig 8.109.383 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 1.283.203 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 9543 RT-PCR tesztet végeztek el (3361-et-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 6182-t pedig kérésre) és 6311 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.