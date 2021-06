Jövő héten nyújtja be a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) véglegesítette a bizalmatlansági indítvány szövegét, és a jövő héten benyújtja a parlamentbe a dokumentumot - jelentette be Marcel Ciolacu, az alakulat elnöke.



"Ma (hétfő - szerk. megj.) véglegesítettük az elmúlt 30 év legkatasztrófálisabb kormánya elleni bizalmatlansági indítvány szövegét" - mondta Ciolacu a parlamentben tartott sajtótájékoztatón, hozzátéve, elkezdik a tárgyalásokat a parlamenti képviselőkkel és a szociális partnerekkel.Az indítványcímet viseli.Ciolacu hangsúlyozta, hogy a dokumentumot a jövő héten nyújtják be a parlamentbe."A bizalmatlansági indítvány egyszerű, világos, dokumentált választ ad néhány kérdésre. Jobban élnek a romániaiak most, mint ezelőtt másfél évvel? Több dolgot megengedhetnek maguknak, mint másfél éve? Kisebb a szegénység, mint ezelőtt másfél évvel? Romániát jobban tisztelik az Európai Unióban vagy nemzetközi szinten, mint másfél éve?" - sorolta a szociáldemokraták elnöke.Hozzátette, minden megdrágult, de a fizetések, nyugdíjak és segélyek be vannak fagyasztva, a gazdák nem kapták meg a támogatásokat, a román cégek semmiféle segítséget nem kaptak, és mindez nem 'fantasztikus', ahogyankormányfő állítja.Kiemelte, a Cîţu-kormánynak távoznia kell, mert 'temetkezési segéllyé' akarja változtatni a nyugdíjat, mert megbukott a koronavírus elleni oltási kampánnyal, mert az országos helyreállítási terv valódi és egyetlen célja, hogy több milliárd eurót szerezzen a PNL-hez vagy az USR-hez közel álló cégeknek.Ciolacu hangsúlyozta, hogy a sajtótájékoztató után a szakszervezeti képviselőkkel találkozik, az elkövetkező napokban pedig megbeszéléseket folytat a munkáltatói szövetségekkel, a kis- és középvállalkozók képviselőivel, illetve azokkal a törvényhozókkal, akik támogatni akarják az indítványt.