Győzelem Dragneának: újratárgyalják a szabadon bocsátási kérelmét

Semmissé nyilvánította a bukaresti ítélőtábla a fővárosi törvényszék döntését, amellyel az elutasította Liviu Dragnea szabadlábra helyezési kérelmét. A tárgyalást áthelyezik a giurgiui törvényszékre.



A bukaresti törvényszék május 27-én döntött a volt szociáldemokrata pártelnök feltételes szabadlábra helyezési kérelmének elutasításáról. Az ítélet kimondása előtt azonban Dragnea kérelmezte az ítélőtáblánál, hogy költöztessék el a pert az ország valamely másik törvényszékére. Igénylését azzal indokolta, hogy a bukaresti törvényszék bírái nem tudnak pártatlanok lenni kérelmének elbírálásakor, ugyanis a PSD-kormány idején ők is aláírtak egy petíciót az igazságügyi törvények módosításai ellen tiltakozva.Bár a bukaresti törvényszék május 27-i döntése jogerős volt, az ítélőtábla semmissé nyilvánította azt, és átköltözette a pert a giurgiui törvényszékre.Dragneát a rahovai börtönben tartják fogva, ahol a Teleorman megyei gyermekvédelmi igazgatóságnál történt fiktív alkalmazások ügyében rá kirótt három és fél éves szabadságvesztését tölti.A volt PSD-elnök több ízben is beperelte a börtön vezetőségét, arra panaszkodva, hogy nem engedik dolgozni a börtön autóműhelyében.A büntetés-végrehajtási intézet azt követően vonta meg Dragnea munkához való jogát, hogy online interjút adott volt tanácsosának, Anca Alexandrescunak, aki most a Realitatea Plus televízió munkatársa.Dragnea több pert megnyert a börtön vezetőségével szemben. Ezekben az esetekben a bírók megállapították, hogy nem tartották tiszteletben az elítélt jogait, többek közt a munkához és az orvosi ellátáshoz való jogát.