Barnának nem tetszik, hogy még mindig egyfordulósok az önkormányzati választások

Elégedetlenségének adott hangot Dan Barna, az USR PLUS társelnöke amiatt, hogy a június 27-ére kitűzött időközi helyhatósági választások egyfordulósak lesznek.



Barna beszámolt arról, hogy az USR PLUS országos vezetőségének hétfői ülésén felmerült a választási törvénykönyv kérdése is. Mint mondta, az USR PLUS által sürgetett és a kormányprogramban megígért kétfordulós polgármester-választás bevezetése késlekedik, így a hónap végére kiírt időközi helyhatósági választások egyfordulósak lesznek. "A koalícióban javasolni fogom, hogy dolgozzunk ki világos ütemtervet erre a kérdésre vonatkozóan" - tette hozzá.Dan Barna elfogadhatatlannak nevezte, hogy hatalomra kerülés után egyes kampánytémák lekerülnek a napirendről. 'A választási program a választási reform szükségességét hangsúlyozta, és ezt meg kell valósítani, mert most pont úgy fognak folyni a választások, mint a PSD idején. Történt itt valami előrelépés?' - tette fel Barna a kérdést.Dan Barna nyilatkozatára a PNL elnöke,úgy reagált: a liberális pártiak is a kétfordulós polgármester-választás bevezetését támogatják, de a 2024-es választási év még messze van."Emlékeztetném önöket, hogy az általam vezetett kormányt bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták, mert a PNL-kormány felelősséget vállalt a kétfordulós polgármester-választásért. Nyilván mi is támogatjuk, de azt akarjuk, hogy ez a döntéshozatal pillanatában történjen meg. Egyelőre messze vagyunk a 2024-es választási évtől" - fogalmazott Orban.