Megvonta a bizalmat Renate Weber ombudsmantól a parlament

Elutasította Renate Weber ombudsman tevékenységi beszámolóját kedden a parlament együttes ülése, megvonva a bizalmat a Nép ügyvédjének nevezett alapjogi biztostól.



Renate Weber a tevékenységi beszámolójának bemutatásán a parlament jogi bizottsága előtt (fotó: Agrepres)

A kormány szerint döntés a tisztségviselő visszahívását jelenti. Weber és az őt jelölő ellenzék ezt nem ismeri el, azt is alkotmányellenesnek tartja, hogy a parlament egyáltalán szavazott a tevékenységi beszámolóról.Webernek azt vetette szemére a tavaly decemberben hatalomra került kormánykoalíció, hogy félreértelmezte hatáskörét, a hatósági visszaélések leleplezése helyett a járványügyi intézkedések hátráltatásával igyekezett médiafigyelmet szerezni.A keddi szavazást megelőzően a parlament egyesített jogi bizottsága véleményezte a Nép ügyvédje éves tevékenységi beszámolóit. A testület elmarasztaló jelentése szerint Weber elmulasztotta a hatáskörébe tartozó lépéseket megtenni a helyhatóságok szintjén tapasztalható "rendszerszintű korrupció" visszaszorítása érdekében, holott ezzel kapcsolatos felelősségére az Európai Bizottság több ízben is felhívta a figyelmet a román igazságszolgáltatást monitorizáló - az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus keretében (CVM) kiadott - jelentéseiben.A szakbizottság szerint az ombudsman nem töltötte be a tőle elvárható szerepet a gyermekek jogainak védelme, illetve a családi erőszak, a szexuális visszaélések és gyermekpornográfia elleni küzdelem terén sem.Ezzel szemben Weber - anélkül, hogy bárki emberi jogainak megsértéséért emelt volna panaszt az intézménynél - a kínzás megelőzését célzó megfigyelés alá helyezte a Covid-kórházakat és a karantén-központokat arra hivatkozva, hogy az ENSZ meghatározása szerint minden olyan hely, ahol egy embert akarata ellenére elzárva tartanak, fogdának minősül - mutat rá a bizottsági jelentés.A Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányát vezető Ludovic Orban akkori miniszterelnök tavaly több ízben bírálta Renate Webert, amiért - a karanténintézkedések és bírságok alkotmányosságát egyébként sikeresen megkérdőjelező óvásaival - hátráltatja a járvány elleni védekezést.miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke korábban azt valószínűsítette, hogy a parlament szeptemberben választja meg Weber utódját. Az RMDSZegyetemi oktatót, volt kolozsvári főügyész-helyettest, a PNL, a bukaresti tudományegyetem jogi karának volt dékánját jelöli a Nép ügyvédje hivatalának élére.A "Nép ügyvédjének" mandátuma öt évre szól. A korábban liberális európai parlamenti (EP-) képviselőként politizáló Webert 2019 júniusában választotta meg ombudsmannak a bukaresti parlament akkori balliberális többsége, miután pártja - a romániai ALDE - a 2019-es választásokon nem jutott be az EP-be.