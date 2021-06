Toxikus környezetben dolgoztak: több száz volt szászrégeni munkás nyert pert egy cipőgyár ellen

Több mint négyszáz volt dolgozó perelt be egy szászrégeni cipőgyárat, amiért toxikus körülmények között kellett dolgozniuk.



A pert egy volt alkalmazott,indította, aki egy egyesületet hozott létre azt követően, miután a Clujana kolozsvári gyár volt dolgozói ugyanilyen okokból pert nyertek.Grama azt mondja, a gyár nem engedte meg a vizsgálóbizottságnak, hogy bemenjenek a gyárba. A per öt éven át tartott, végül a bíróság jogerősen elismerte, hogy annak ellenére toxikus környezetben voltak a munkások, hogy nem a nehéziparban dolgoztak. A munkások győzelme azt jelenti, hogy a felperesek nyugdíjemelésben részesülnek, ki-ki az ellene elkövetett kár szerint 50-től 380 lejig terjedő összeggel fog többet kapni. Ugyanakkor további 200 volt munkásnak a vállalattal szemben indított eljárása van előrehaladott fázisban, és még további négyszázan indíthatják meg.A munkások arra panaszkodnak, hogy bár sokan nem dohányoztak, mégis asztmás betegség alakult ki nálunk. Sikerült elérniük, hogy ugyanabba a kategóriába kerüljenek, mint a nehézipari dolgozók, ezzel pedig a juttatásaik is javulni fognak. (via Ziare.com