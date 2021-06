Alacsony az új fertőzöttek száma, de ismét 53 korábban elhunytat regisztráltak

A legutóbbi tájékoztatás óta 104 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 30.600 koronavírustesztet végeztek - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1.079.983-ra nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában.1.044.687 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 8.150.910 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 1.314.093 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 18.032 RT-PCR tesztet végeztek el (8878-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 9154-et pedig kérésre) és 12.673 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 43 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában

71, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés

- közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).A GCS szerint a 71 személy közül 53 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán.Ezzel 32.028-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.A 71 elhalálozott közül 37 férfi és 34 nő. Őket Fehér, Arad, Argeş, Bihar, Buzău, Kolozs, Dâmboviţa, Galac, Iaşi, Máramaros, Maros, Neamţ, Prahova, Szeben, Temes, Vaslui, Vrancea megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A regisztrált 71 halott közül három személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, hét 50 és 59 év közötti, tizenhét 60 és 69 év közötti, huszonhárom 70 és 79 év közötti volt, huszonegy beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.A 71 személy közül 68 más betegségben is szenvedett.985 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel - jelentette szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

Jelenleg 192 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.



Románia területén 2695 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 1290 pedig intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 22.727 személy van házi, 84 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 321 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban, 582 pedig a tájékoztatást szolgáló 0800 800 358-as zöldszámra.